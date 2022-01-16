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Dünya Nazarbayev’in damatları görevlerinden istifa etti
Dünya

Nazarbayev’in damatları görevlerinden istifa etti

Kazakistan’da kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in damatları olarak bilinen Kayrat Şaripbayev ile Dimaş Dosanov’un, ulusal doğal gaz ve petrol şirketlerindeki başkanlık görevlerinden istifa ettikleri duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2022-01-16 05:52:00 -
Nazarbayev’in damatları görevlerinden istifa etti

Samruk-Kazına Ulusal Refah Fonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, 14 Ocak itibarıyla ülkenin ulusal doğal gaz şirketi “Qazaq Gaz” Yönetim Kurulu Başkanı Kayrat Şaripbayev’in görevinden istifa ettiği kaydedildi.

Ülkenin ulusal petrol taşıyıcı şirketi “KazTransOil” Başkanı Dimaş Dosanov’un da görevinden istifa ettiği belirtildi.

Ulusal medya, söz konusu kişileri Kazakistan’ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in damatları olarak adlandırıyor.

Kayrat Şaripbayev’in, Nazarbayev'in büyük kızı Dariga Nazarbayeva’nın, Dimaş Dosanov’un da küçük kızı Aliya Nazarbayeva’nın eşi oldukları ifade ediliyor.

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