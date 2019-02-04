El Salvador’da yapılan devlet başkanlığı seçiminin ilk turunda en fazla oyu Osmanlı torunu Nayib Bukele aldı. Ataları Filistin topraklarından Osmanlı pasaportu ile El Salvador’a göçen Bukele oyların yüzde 25.5’ine sahip oldu. Peki, Nayib Bukele kimdir? El Salvador nerede?

Orta Amerika ülkelerinden El Salvador’da yapılan devlet başkanlığı seçiminin ilk turunda en fazla oyu Osmanlı torunu Nayib Bukele aldı. Vatandaşlar bu açıklamanın ardından Nayib Bukele’nin kim olduğunu ve El Salvador’un nerede olduğunu araştırmaya başladılar. Orta Amerika'nın en yoğun nüfusa sahip ülkesi El Salvador, 21 bin 40 kilometrekarelik yüzölçümüyle neredeyse ABD'nin New Jersey eyaletiyle aynı büyüklükte. Başkanlık sistemine dayalı demokratik cumhuriyet ile yönetilen El Salvador'da 5 yıllığına seçilen devlet başkanı yürütmenin başı. Devlet başkanı oyların salt çoğunluğunu alamadığı takdirde ikinci tur seçimlere gidiliyor. Son olarak Mart 2014'te yapılan genel seçimleri, FMLN birinci turda yüzde 48, ikinci turda yüzde 50 oy alarak kazanmıştı.

Nayib Bukele kimdir?

24 Temmuz 1981 doğumlu Nayib, Olga ve Armando Bukele’nin oğulları. Ataları Filistin topraklarından Osmanlı pasaportu ile Orta Amerika ülkesine göçen Nayib’in kardeşleri ise Yamil ve Karim.

Orta Amerika ülkelerinden El Salvador’da yapılan devlet başkanlığı seçiminin ilk turunda Osmanlı torunu Nayib Bukele en fazla oyu alan isim oldu.

Ataları Filistin topraklarından Osmanlı pasaportu ile El Salvador’a göçen Bukele oyların yüzde 25.5’ini aldı. Sağcı Ulusal Birlik İttifakı’nın (GANA) adayı Bukele geçerli oyların 360 bin 626’sını alıp ilk turun en faza oy alan ismi oldu. Onu 222 bin 386 oyla Carlos Calleja ve 104.781 oyla Hugo Martnez takip etti.

El Salvador nerede?

El Salvador, Orta Amerika'da yer alan yaklaşık 6,9 milyonluk nüfusa sahip bir ülkedir. Ülke, batıda Guatemala'ya, kuzey ve doğuda Honduras'a komşudur. Güneyinde Büyük Okyanus bulunur. El Salvador, Amerika anakarasının nüfus yoğunluğu en fazla olan ülkesidir ve ayrıca bölgenin en sanayileşmiş ülkesidir. Resmi adı El Salvador Cumhuriyeti'dir.

Orta Amerika'nın en yoğun nüfusa sahip ülkesi El Salvador, 21 bin 40 kilometrekarelik yüzölçümüyle neredeyse ABD'nin New Jersey eyaletiyle aynı büyüklükte.

Tarihinde 75 bin kişinin yaşamını yitirdiği iç savaşa sahne olan El Salvador, bugün dünyada en yüksek cinayet oranlarına sahip ülkeler arasında.

Başkent: San Salvador

Nüfus: 6 milyon 365 bin

Etnik Yapı: Yüzde 90 melez, yüzde 9 Avrupa kökenli, yüzde 1 Amerikan yerlisi – Hint melezi

Yüz ölçümü: 21 bin 40 kilometrekare

Dil: İspanyolca

Din: Yüzde 86 Hristiyan, yüzde 2 diğer, yüzde 12 hiçbiri

Para Birimi: Salvador kolonu

Orta Amerika ülkesi El Salvador, 14 idari bölgeden oluşuyor. Yaklaşık 3 asır boyunca İspanyol sömürgesinde kalan El Salvador’da resmi dil İspanyolca. Yüzölçümü bakımından 21 bin 40 kilometrekare ile neredeyse ABD'nin New Jersey eyaleti büyüklüğünde olan El Salvador, Orta Amerika'nın en küçük ve en yoğun nüfusa sahip ülkesi konumunda

Ülkeye 16. yüzyılın ilk çeyreğinde sefer yapan İspanyol bir denizci, El Salvador'a İsa Peygamber'e atıfta bulunarak "Dünya'nın Kurtarıcısı" anlamına gelen adını verdi.

16. yüzyılın ilk çeyreğinde İspanyol sömürgesine giren El Salvador, 1821'de bağımsızlığını kazandı. Ülke, 1821'den sonra bağlı olduğu Orta Amerika Federasyonu'ndan da 1839'da bağımsızlığına kavuştu.

Ülkede 1992 yılında hükümet ile solcu isyancılar arasında askeri ve siyasi reformları içeren anlaşma imzalanmasıyla 75 bin kişinin hayatını kaybettiği 12 yıl süren iç savaş sona erdi.

Dünyanın en yüksek cinayet oranlarına sahip ülkeleri arasında yer alan El Salvador'da 2015'te cinayet oranı 100 bin kişide 103 olarak açıklandı. Bu rakam, savaşta olmayan bir ülkede en yüksek cinayet oranı olarak kayıtlara geçti. Ülke, ABD'den El Salvador'a sınır dışı edilen yasadışı göçmenlerin kurduğu, uluslararası bağlantıları bulunan çetelerden büyük zarar görüyor.

Altın, gümüş ve bakır açısından zengin yer altı kaynaklarına sahip El Salvador'da 2008'den bu yana yeni maden ocaklarının açılmasına izin verilmiyor. Ülkede ayrıca Mart 2017'de de metal madenciliği yapılması yasaklandı.

Ülke, başkanlık sistemine dayalı demokratik cumhuriyet ile yönetiliyor.

Kuzey Pasifik Okyanusu kıyısında 307 kilometrelik sahil şeridi bulunan ülkenin kuzeybatısında Guatemela, kuzeyinde Honduras bulunuyor.

Tropikal iklimin hakim olduğu El Salvador'un büyük bir kısmı dağlarla kaplı.

EKONOMİK DURUMU

Bölgedeki 4. büyük ekonomiye sahip El Salvador'un gayri safi yurt içi hasılası 2016 tahminlerine göre 54,79 milyar dolar.

Ülkede kişi başına gelir 8 bin dolar civarında. El Salvador'un 2016 yılı ihracatı 5,335 milyar, ithalatı 9,855 milyar dolar seviyesinde.

Ülkede işsizlik oranı yüzde 5,5 civarında.

SİYASİ DURUMU

Başkanlık sistemine dayalı demokratik cumhuriyet ile yönetilen El Salvador'da 5 yıllığına seçilen devlet başkanı yürütmenin başı. Devlet başkanı oyların salt çoğunluğunu alamadığı takdirde ikinci tur seçimlere gidiliyor.

El Salvador'da 3 yıllık süre için seçilen 84 üyeli, tek kanatlı yasama meclisi bulunuyor.

Ülkede 2014'te düzenlenen devlet başkanı seçiminden Farabundo Marti Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin (FMLN) adayı dönemin Devlet Başkan Yardımcısı Salvador Sanchez Ceren, ilk turda oyların yüzde 48,9'unun ikinci turda da yüzde 50,1'ini alarak galibiyetle çıktı. Ülkenin 45. devlet başkanı olan Ceren, 1 Haziran 2014'te devlet başkanlığı görevine başladı.

Son olarak Mart 2014'te yapılan genel seçimleri, FMLN birinci turda yüzde 48, ikinci turda yüzde 50 oy alarak kazanmıştı.