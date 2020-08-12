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Navtex nedir?

Navtex nedir? Sismik araştırma gemisi Oruç Reis için 23 Ağustos’a kadar Navtex ilan edildi. Bu haberin ardından arama motorları üzerinden "Navtex nedir?" sorusunun cevabı araştırıyor. Navtex'in anlamını haberin detay kısmında yer almakta. İşte merak edilen Navtex detayı...

Yeniakit Publisher
2020-08-12 15:35:00 -
Navtex nedir?

Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor. Ayrıca, NAVTEX (Navigational Telex), uluslararası orta frekansta gemilere olası tehlike, emniyet ve hava raporları ve uyarılarını otomatik olarak yazılı bir şekilde veren haberleşme sistemidir.

Navtex mesaj formatı

Navtex mesajları yayın için Binary kodlama sistemini kullanmaktadır. Bütün Navtex mesajları, mesajın başlangıcını belirten ZCZC harfleriyle başlar. Mesaj B1, B2, B3, B4 serileri kapsamında 4 karakterle devam eder.

B1 Karakteri: İstasyon adını ifade eden harf bulunur.
B2 Karakteri: Gönderilen mesajın içeriğini belirten harf bulunur.
B3, B4 Karakterleri: Mesajın sıra numarasını belirtir.

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