Navtex ilan etmek ne anlama gelir?

Navtex ilan etmek, basında yer alan haberlerden sonra vatandaşların merak ettiği konulardan biri oldu. İşte, Navtex ilanı hakkında detaylı bilgiler…

Navtex ilanı nedir?

Navtex ilanı, Navtex cihazı üzerinden yapılan bildirimleri belirtir. Ayrıca, NAVTEX (Navigational Telex), uluslararası orta frekansta yer alan gemilere tehlike durumlarında, emniyet ve hava raporları ve uyarılarını otomatik olarak yazılı bir şekilde veren haberleşme düzeneğidir.

Navtex (Navigational Telex), Uluslararası Denizcilik Organizasyonu'nun (IMO) ve Küresel Denizde Tehlike ve Emniyet Sistemi'nin (GMDSS) bir organıdır.

Mesajların yazılı olarak gönderilmesi, daha sonrada da mesaj üzerinde çalışabilmeyi sağlar; Diğer avantajı ise, ihtiyaç duyulan bilgilerin operatör tarafından seçilebilmesi ve istenmeyen bilgilerin alınmamasıdır.

Bunun yanı sıra tüm gemiler tarafından alınması zorunlu olan bilgilerin daima dökümü alınacaktır. Örneğin seyir ve meteoroloji ikazları ile arama-kurtarma bilgi ve ikazları reddedilmemesi gerekir. Bununla beraber, tehlike bilgilerini göndermek için NAVTEX esas faktör değildir. NAVTEX mesajları belirli periyotlarda 518 kHz frekansından İngilizce olarak duyurulur. Ancak birçok bölgede yukarıda bahsedilen bilgiler (bölgesel nakliyecilik ve balıkçılar içi) yerel lisanla da gönderilmesi mümkündür. IMO’nun asıl amacı okyanus geçen ticarî deniz taşımacılığının emniyeti olmakla beraber NAVTEX küçük gemiler, özel yatlar için de önemlidir.