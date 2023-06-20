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Dünya Navalny yeni suçlamalarla hakim karşısında
Dünya

Navalny yeni suçlamalarla hakim karşısında

Yeniakit Publisher
2023-06-20 10:59:00 - 2023-06-20 11:01:39
Navalny yeni suçlamalarla hakim karşısında

Rus muhalefet lideri Alexei Navalny, hapis cezasını en az 10 yıl daha uzatabilecek "aşırıcılık" suçlamasıyla bugün hakim karşısına çıkıyor.

Rus muhalefet lideri Alexei Navalny, hapis cezasını en az 10 yıl daha uzatabilecek "aşırıcılık" suçlamasıyla bugün hakim karşısına çıkacak.

Muhalefet liderine karşı açılan yeni dava, Moskova'nın Ukrayna'daki saldırısının üzerinden bir yıldan fazla bir süre geçtikten sonra baskılarını arttırdığı ve çoğu önemli muhalif ismin parmaklıklar ardında ya da sürgünde olduğu bir dönemde geldi.

Kremlin karşıtı kitlesel protestoları harekete geçiren Navalny, şu anda destekçilerinin siyasi çalışmaları nedeniyle ceza olarak gördükleri zimmete para geçirme suçlamasıyla dokuz yıl hapis cezasını çekiyor.

45 yaşındaki Navalny, savcıların kendisine cezaevindeyken işlediği iddia edilen tüm suçları anlatan 3 bin 828 sayfa sunduğunu söyledi.

Navalny, "Kitapların büyüklüğünden sofistike ve inatçı bir suçlu olduğum anlaşılsa da, tam olarak neyle suçlandığımı bulmak imkansız," diye espri yaptı.
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Muhalif lider, diğer suçların yanı sıra aşırılıkçı faaliyetleri finanse etmek, aşırılıkçı faaliyetleri alenen teşvik etmek ve "Nazi ideolojisini rehabilite etmek" ile suçlanıyor.

Navalny'nin sözcüsü Kira Yarmysh AFP'ye yaptığı açıklamada "Siyasi çalışmaları nedeniyle yargılanıyor" dedi.

Duruşma, Navalny'nin tutuklu bulunduğu Moskova'nın yaklaşık 250 kilometre doğusundaki Melekhovo'da bulunan maksimum güvenlikli IK-6 ceza kolonisinde yapılacak.

Yarmysh, Pazartesi günü yapılacak ilk duruşmanın halka açık olmasının beklendiğini ancak yargıcın "başladıktan üç dakika sonra bile" gazetecilerin davayı takip etmesini yasaklayabileceğini söyledi.

Nisan ayında Navalny kendisine "terörizm" suçlamasıyla askeri bir mahkemede yargılanacağının söylendiğini ifade etmiş, ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceğini söylemişti.

Navalny'nin ekibi, hapishanede taciz edildiğini ve algılanan ihlalleri nedeniyle bir "ceza hücresinde" tutulduğunu söylüyor.

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