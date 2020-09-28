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Aktüel Navalnıy, Merkel'in hastane gelişinin "gizli ziyaret" olarak nitelendirilemeyeceğini söyledi
Aktüel

Navalnıy, Merkel'in hastane gelişinin "gizli ziyaret" olarak nitelendirilemeyeceğini söyledi

Yeniakit Publisher
2020-09-28 12:49:39 -
Navalnıy, Merkel'in hastane gelişinin "gizli ziyaret" olarak nitelendirilemeyeceğini söyledi

MOSKOVA (AA) - Rus muhalif Aleksey Navalnıy, zehirlenme iddiasıyla daha önce tedavi gördüğü Berlin'deki hastanede Almanya Başbakanı Angela Merkel'in kendisini ziyaret ettiğini bildirdi.

Navalnıy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Almanya’nın başkenti Berlin’deki Charite Hastanesinde daha önce tedavi gördüğünü anımsattı.

Merkel'in hastanede kendisini ziyaret ettiğini belirterek, "Görüşme oldu ancak görüşmenin gizli olduğu söylenemez." ifadelerini kullandı.

Navalnıy, Merkel'e ziyaretinden minnettar olduğunu kaydetti.

Der Spiegel dergisinin haberinde, Merkel'in Navalnıy'ı hastanesinde "gizlice ziyaret ettiği", bunun Merkel'in konuya ne kadar önem verdiğini ve Berlin hükümetinin konu aydınlanıncaya kadar bu işin peşini bırakmayacağını gösterdiği yorumunda bulunulmuştu.

- Navalnıy'ın zehirlendiği iddiası

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalnıy'ın uçuş esnasında fenalaşması üzerine uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı.

Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy’ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü.

44 yaşındaki Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesine nakledilmişti.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, 2 Eylül'de, Navalnıy'ın sinir hastalıklarıyla mücadelede kullanılan Noviçok grubuna ait bir kimyasal ile kesin olarak zehirlendiğinin tespit edildiğini açıklamıştı.

Seibert, 14 Eylül'de de Navalnıy'ın zehirlendiğinin İsveç ve Fransa'daki 2 ayrı bağımsız laboratuvar tarafından daha doğrulandığını kaydetmişti.

Charite Hastanesi 7 Eylül'de, Navalnıy'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini ve komadan çıktığını bildirmişti.

Navalnıy'ın ekibi de Noviçok grubuna ait kimyasalın daha önce Navalnıy'ın Tomsk kentinde kaldığı otel odasındaki su şişesinde bulunduğunu ileri sürmüştü.

Aleksey Navalnıy, 23 Eylül'de Berlin'de tedavi gördüğü Charite Hastanesinden taburcu edilmişti.

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