Naturel Enerji, çatı tipi güneş santrallerinin kurulumuna devam ediyor

ANKARA (AA) - Naturel Enerji, güneş enerjisi santralleri müteahhitlik faaliyetleri kapsamında, Saf Mensucat San. ve Tic. şirketi ile çatı tipi güneş santrali kurulumu için sözleşme imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kurulumu Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilecek projenin sözleşme bedeli KDV dahil olmak üzere yaklaşık 15,5 milyon lira olarak belirlendi.

Öte yandan söz konusu yatırımla temiz enerji kaynaklarından sağlanan elektrikle karbon ayak izinin sıfırlanması hedefleniyor.















