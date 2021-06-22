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Gündem NATO'nun Türk komutanından kritik Azerbaycan teması
Gündem

NATO'nun Türk komutanından kritik Azerbaycan teması

NATO Kara Komutanlığı Kurmay Başkanı Metin Tokel, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov'la görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-06-22 14:32:00 -
NATO'nun Türk komutanından kritik Azerbaycan teması

NATO Kara Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Metin Tokel, temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'da Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov'la bir araya geldi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Hasanov, Azerbaycan-NATO ilişkilerinin başarılı şekilde geliştiğini söyledi.

Azerbaycan ordusunun çeşitli NATO programları dahilindeki faaliyetlerinden ve Afganistan'daki Kararlı Destek Misyonuna katkılarından da bahseden Hasanov, NATO ile ilişkilerini bundan sonra da sürdüreceklerini kaydetti.

Tümgeneral Tokel, NATO'nun Azerbaycan'ı güvenilir ortak olarak gördüğünü belirtti.

Tokel, Azerbaycan'ın terörle mücadeleye katılımından, barış gücü operasyonları için malların taşınmasına yaptığı katkılardan ve Azerbaycan askerlerinin Afganistan'daki operasyonlarda gösterdiği profesyonellikten övgüyle bahsetti.

Hasanov ve Tokel, görüşmede bazı konularda görüş alışverişinde bulundu.

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