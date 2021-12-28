NATO'nun İtalya'daki komutanlığından övgü: Uçan Türkler sayesinde yerde rahatız

İtalyan NATO birlikleri, Türk askerlerinin ve F-16 pilotlarının üstün performansından dolayı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teşekkür ettiği bir resim paylaştı.

Napoli Müttefik Müşterek Kuvvet Komutanlığı, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Türklere övgülerde bulundu ve teşekkür etti.

"Sıkı çalışma ve özveri için teşekkür ederiz"

Kara ve hava ekiplerine ayrı ayrı hitap edildiği paylaşımlarda şu ifadeler yer aldı:

'Müttefikimiz Türkiye'ye bu yıl NATO'nun hızlı tepki kuvvetinin öncüsü olarak gösterdikleri sıkı çalışma ve özveri için teşekkür ederiz. Yetenekleri, NATO'nun bu yılın başlarındaki en büyük tatbikatı sırasında Türkiye'den Romanya'ya kara kuvvetleri konuşlandırarak kanıtlandı.'

"Uçan Türkler sayesinde yerde rahatız"

Baltık Hava Polisliği operasyonlarını yürüten Türk pilotlarının yeteneğinin altı çizilen paylaşım ile "yerdeki rahatlıklarının" arkasında Türkler pilotlarının olduğu vurgulandı.

İtalya'daki NATO merkezinin resmi hesabından, -yukarıdaki fotoğrafta görünen Türk F -16'larının yakın uçuşuna atıfta bulunarak- 'Belki burada yerde bulunan bizim için biraz fazla yakın, ama Baltık Hava Polisliği operasyonlarını yürüten son derece yetenekli Türk pilotlarımız için çok yakın değil.' dendi.