NATO'dan Türkiye ve Yunanistan açıklaması: Bunu başardık
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Doğu Akdeniz'le ilgili açıklama yaptı. Stoltenberg, "NATO bünyesinde Türkiye ve Yunanistan’ı bir araya getirmeyi başardık. (İki taraf arasında) Kaza ve hadiselerin yaşanma riskini azaltmak için bizim ‘ayrıştırma usulleri mekanizması’ olarak adlandırdığımız mekanizmayı hayata geçirdik" ifadelerini kullandı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen "Bratislava Küresel Güvenlik Forumu'na (GLOBSEC)" video konferans yoluyla katıldı.
Stoltenberg, burada güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.
NATO Genel Sekreteri, hafta başında Türkiye ve Yunanistan'a yaptığı ziyaretlere değinerek, iki ülkenin NATO'nun önemli müttefikleri olduğunu, bazı konularda taraflar arasında ciddi fikir ayrılıklarının yaşandığını kaydetti.
Jens Stoltenberg farklılıkların çözümünün diyalog ve birlikte bir çıkış yolu bulmaktan geçtiğine inandığını söyledi.