NATO'dan TSK paylaşımı! “Güçlü. Cesur. Hazır”

NATO, Steadfast Dart 2026 tatbikatı kapsamında Almanya'da görev alan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 66. Mekanize Piyade Tugayı hakkında paylaşım yaptı. Paylaşım sosyal medya kullanıcılarının büyük beğenisini topladı.

NATO Brunssum Müşterek Kuvvet Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Almanya'dan mesaj var! Güçlüyüz. Cesuruz. Hazırız. 66. Mekanize Piyade Tugayı'ndan bir piyadeyle tanışın. Güçlü. Cesur. Hazır." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımdaki videoda, 66. Mekanize Piyade Tugayı'nda görev alan Astsubay Çavuş Doğukan Durak'ın tatbikat hakkındaki düşüncelerine yer verildi.

Durak, tugayın Türkiye'de üstlendiği görevde önemli başarılar elde ettiğini belirterek, Türkiye'yi 2026 yılında NATO'nun en büyük ve kapsamlı tatbikatı olan Steadfast Dart 2026'da temsil edeceği için gururlu olduğunu söyledi.

Türkiye'nin milli silah sistemleriyle Türk askerinin tarihsel disiplininin birleşmesiyle ortaya aşılmaz bir gücün çıktığını dile getiren Durak, "'Güçlüyüz, cesuruz, hazırız.' parolasıyla müttefiklerimize sahada örnek bir duruş sergiliyoruz. Burada sadece tatbikat yapmıyor, her türlü tehdide karşı sahada hazır olduğumuzu vurguluyoruz." diye konuştu.

Videoda ayrıca, tatbikata katılan Türk keskin nişancılarının yaptığı atış talimlerine de yer verildi.

NATO'nun bu yılki en büyük tatbikatı olan Steadfast Dart 2026, Almanya'da yapılıyor. 8-25 Şubat arasında düzenlenen tatbikata TSK, yaklaşık 2 bin kişilik kuvvetle katılım sağlıyor.

