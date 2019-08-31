NATO'dan 'Su-57' sorusuna ilginç tepki!
Türkiye'nin Rus yapımı Su-57 savaş uçağına ilgi duyduğu yönündeki haberlerle ilgili yorum yapmayı reddeden NATO temsilcisi, ilgili soruyu Ankara'ya yönlendirdi.31 Ağustos 2019 Cumartesi 01:06
Bir NATO temsilcisi, Türkiye'nin Rus yapımı Su-57 savaş uçağına ilgi duyduğu yönündeki haberlerle ilgili yorum yapmayı reddetti.
Rus medyasından Sputnik’e konuşan NATO temsilcisi, Türkiye’nin Su-57'ye ilgisinin ittifakta tedirginlik oluşturup oluşturmadığı sorusuna, "Bu sorunun yanıtı için Türk makamlarına başvurabilirsiniz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "F-35'ler konusunda ABD şu andaki tutumunu devam ettirirse biz tabii başımızın çaresine bakacağız" demişti.
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