NATO'dan 'Su-57' sorusuna ilginç tepki! Türkiye'nin Rus yapımı Su-57 savaş uçağına ilgi duyduğu yönündeki haberlerle ilgili yorum yapmayı reddeden NATO temsilcisi, ilgili soruyu Ankara'ya yönlendirdi.

Bir NATO temsilcisi, Türkiye'nin Rus yapımı Su-57 savaş uçağına ilgi duyduğu yönündeki haberlerle ilgili yorum yapmayı reddetti. Rus medyasından Sputnik’e konuşan NATO temsilcisi, Türkiye’nin Su-57'ye ilgisinin ittifakta tedirginlik oluşturup oluşturmadığı sorusuna, "Bu sorunun yanıtı için Türk makamlarına başvurabilirsiniz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "F-35'ler konusunda ABD şu andaki tutumunu devam ettirirse biz tabii başımızın çaresine bakacağız" demişti.

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