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NATO'dan 'Su-57' sorusuna ilginç tepki!

Türkiye'nin Rus yapımı Su-57 savaş uçağına ilgi duyduğu yönündeki haberlerle ilgili yorum yapmayı reddeden NATO temsilcisi, ilgili soruyu Ankara'ya yönlendirdi.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 01:06
NATO'dan 'Su-57' sorusuna ilginç tepki!

Bir NATO temsilcisi, Türkiye'nin Rus yapımı Su-57 savaş uçağına ilgi duyduğu yönündeki haberlerle ilgili yorum yapmayı reddetti.

Rus medyasından Sputnik’e konuşan NATO temsilcisi, Türkiye’nin Su-57'ye ilgisinin ittifakta tedirginlik oluşturup oluşturmadığı sorusuna, "Bu sorunun yanıtı için Türk makamlarına başvurabilirsiniz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "F-35'ler konusunda ABD şu andaki tutumunu devam ettirirse biz tabii başımızın çaresine bakacağız" demişti.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 01:06
  1. NATO
  2. Su-57
  3. Su-57 savaş uçağı
  4. F-35

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