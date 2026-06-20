İsmail Kartal'dan dikkat çeken hamle! Fenerbahçe'den Premier Lige!

Transfer muhabiri Pete O'Rourke'a göre Fenerbahçe yönetimi, bu yaz transfer döneminde oyuncu için gelecek resmi teklifleri değerlendirme kararı aldı. Eski bir Sheffield Wednesday oyuncusu olan Musaba'nın, İngiltere'ye geri dönüşü an meselesi. Hollandalı kanat oyuncusunun, şu anda hem Premier Lig hem de Championship'ten birçok kulüple dirsek temasında olduğu belirtiliyor.