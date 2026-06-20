İsmail Kartal'dan dikkat çeken hamle! Fenerbahçe'den Premier Lige!

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Fenerbahçe, beklentileri karşılayamayan Hollandalı kanat oyuncusu Anthony Musaba ile yolları ayırmaya hazırlanıyor.
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Fenerbahçe, beklentileri karşılayamayan Hollandalı kanat oyuncusu Anthony Musaba ile yolları ayırmaya hazırlanıyor.
Ocak ayı transfer döneminde büyük umutlarla kadroya katılan Anthony Musaba, Fenerbahçe macerasını kısa sürede noktalayabilir. Sarı-lacivertli kulüp, beklentilerin altında kalan 25 yaşındaki Hollandalı hücum oyuncusu için bu yaz gelecek transfer tekliflerini masaya yatırmaya hazırlanıyor.
Transfer muhabiri Pete O'Rourke'a göre Fenerbahçe yönetimi, bu yaz transfer döneminde oyuncu için gelecek resmi teklifleri değerlendirme kararı aldı. Eski bir Sheffield Wednesday oyuncusu olan Musaba'nın, İngiltere'ye geri dönüşü an meselesi. Hollandalı kanat oyuncusunun, şu anda hem Premier Lig hem de Championship'ten birçok kulüple dirsek temasında olduğu belirtiliyor.
Devre arasında takıma katılan ve sarı-lacivertli formayla 23 resmi maça çıkan Anthony Musaba, bu süreçte skora 2 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. Gösterdiği dalgalı performans sonrası, teknik heyetin raporu doğrultusunda ayrılık ihtimali güçlendi.
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