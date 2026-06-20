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Gündem Diyanet İşleri Başkanlığı duyurdu: Hac ön kayıt işlemleri için süre uzatıldı
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Diyanet İşleri Başkanlığı duyurdu: Hac ön kayıt işlemleri için süre uzatıldı

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Diyanet İşleri Başkanlığı duyurdu: Hac ön kayıt işlemleri için süre uzatıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 2027 hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için verilen süre 26 Haziran mesai bitimine kadar uzatıldı.

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, hacı adayları ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 26 Haziran mesai bitimine kadar gerçekleştirebilecek.

 

Detaylı bilgiye "0850 260 13 13" nolu telefon numarasından veya il ve ilçe müftülükleri aracılığıyla ulaşılabilecek.

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