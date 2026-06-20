Burdur’u sağanak vurdu: Evleri su, yolları çamur bastı
Burdur’da etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkilerken bazı evlerde su baskınlarına ve yollarda çamur birikintilerine neden oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Burdur’da etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkilerken bazı evlerde su baskınlarına ve yollarda çamur birikintilerine neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde etkisini artıran sağanak yağışın ardından bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağışın etkisiyle taşkın meydana gelen noktalarda bazı evleri su bastı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, su baskını yaşanan evlerde ve yollarda su tahliye çalışması gerçekleştirirken, çamur ve birikintilerin temizlenmesi için de çalışma başlattı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23