NATO'dan Rusya ve Ukrayna'ya itidal çağrısı

NATO Sözcüsü Oana Lungescu, yaptığı açıklamada, "Azak Denizi'ndeki Kerç Boğazı civarındaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ukraynalı yetkililerle de irtibat içindeyiz. İtidal ve gerginliği azaltma çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Lungescu, NATO'nun Ukrayna'nın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve karasuları içindeki seyrüsefer serbestisini güçlü bir şekilde desteklediğini anımsatarak, "Rusya'ya, uluslararası hukuk uyarınca Azak Denizi'ndeki Ukrayna limanlarına engelsiz erişim sağlaması çağrısını yapıyoruz." açıklamasında bulundu.

NATO liderlerinin Temmuz ayında düzenlenen Brüksel Zirvesi'nde Ukrayna'ya olan desteklerini yinelediklerini aktaran Lungescu, Rusya'nınKırım, Karadeniz ve Azak Denizi'ni askerileştirme çalışmalarının Ukrayna'nın bağımsızlığını tehdit ettiğini kaydettiklerini hatırlattı.

Sabah saatlerinde Azak Denizi'nde Rus savaş gemileri ile Ukrayna savaş gemilerinin karşı karşıya geldiği belirtilmiş, Rus karasularına girdiği iddiasıyla Rusya'ya ait savaş gemileri Ukrayna savaş gemilerine müdahalede bulunmuştu.