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Dünya NATO'dan Rusya hamlesi: Saldırgan eylemlerine yanıt olarak...
Dünya

NATO'dan Rusya hamlesi: Saldırgan eylemlerine yanıt olarak...

NATO, “resmi olarak bildirilmemiş istihbarat elemanı olarak çalışmaları” gerekçe gösterilerek Brüksel'de görev yapan 8 Rus personelin akreditasyonunu iptal etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-06 20:26:00 - 2021-10-06 20:30:07
NATO'dan Rusya hamlesi: Saldırgan eylemlerine yanıt olarak...

NATO’nun Brüksel'de görev yapan 8 Rus personelin akreditasyonunu iptali ettiği bildirildi.

'İstihbarat elemanı olarak çalışmaları' gerekçe gösterildi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO’da görev yapan Rus personelden 8’inin NATO tarafından akreditasyonlarının iptal edildiği bildirildi. NATO'nun akreditasyonların iptaline gerekçe olarak ise, 8 personelin “resmi olarak bildirilmemiş istihbarat elemanı olarak çalışmaları” gösterildi. Söz konusu personelin Ekim ayı sonunda Brüksel'den ayrılmaları bekleniyor.

"Rusya'nın saldırgan eylemlerine yanıt olarak..."

İsmi açıklanmayan NATO yetkilisi, “Rus NATO Misyonu'nun, beyan edilmeyen Rus istihbarat subayları olan 8 üyesinin akreditasyonunu geri çektiğimizi doğrulayabiliriz. Rusya’nın NATO'ya akredite edebileceği pozisyon sayısını 10'a indirdiğimizi de teyit edebiliriz" ifadelerini kullanarak, "NATO'nun Rusya'ya yönelik politikası tutarlı olmaya devam ediyor. Rusya'nın saldırgan eylemlerine yanıt olarak caydırıcılığımızı ve savunmamızı güçlendirirken, aynı zamanda anlamlı bir diyaloga açığız" dedi.

Rusya'nın 2014 yılında Kırım’ı işgal etmesinden bu yana gergin seyreden Rusya - NATO ilişkilerinde yaşanan bu yeni gelişmeye Rusya'nın ne şekilde cevap vereceği bilinmiyor. Rusya'nın Brüksel'deki NATO karargahında Rusya'nın NATO üyeleriyle temel temasları sürdürmesi için 20 kişilik bir diplomatik misyonu bulunuyordu.

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