NATO'dan Libya açıklaması: Son derece endişeliyiz!
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Libya'da durumun kritik olduğunu ve Terhune'de toplu insan mezarlarının ortaya çıkmasından endişe duyduklarını açıkladı. BM çatısı altında yapılacak siyasi çözümleri desteklerini belirten Stoltenberg, Rusya'nın Doğu Akdeniz'deki varlığına da değinerek, "Bölgedeki Rus varlığından oldukça endişeliyiz, özellikle de Libya'daki Rus varlığından" ifadelerini kullandı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Libya'da son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ülkede durumun kritik olduğunu ve Terhune'de toplu insan mezarlarının ortaya çıkmasından endişe duyduklarını belirten Stoltenberg, "İnsan hakları ihlallerine ilişkin uluslararası bir soruşturma açılması çağrısında bulunuyoruz" dedi.
NATO Genel Sekreteri ayrıca, Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altında yapılacak her türlü siyasi çözümü desteklediklerini söyledi.
Rusya'nın Doğu Akdeniz'deki varlığına da değinen Stoltenberg, "Bölgedeki Rus varlığından oldukça endişeliyiz, özellikle de Libya'daki Rus varlığından" dedi.