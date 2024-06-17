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Dünya NATO'dan kritik uyarı! 'En büyük silahlı çatışmayı körüklüyor'
Dünya

NATO'dan kritik uyarı! 'En büyük silahlı çatışmayı körüklüyor'

Yeniakit Publisher
2024-06-17 22:05:00 -
NATO'dan kritik uyarı! 'En büyük silahlı çatışmayı körüklüyor'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, resmi ziyaret kapsamında geldiği ABD’de Wilson Centre adlı düşünce kuruluşunda Çin hakkanda çarpıcı iddialarda bulundu.

Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkan Xi Jinping’in NATO'ya şiddetle karşı çıktıklarını belirterek, “Çünkü NATO'da ABD'nin kendilerinde olmayan bir şeye sahip olduğunu biliyorlar. 31 dost ve müttefik” dedi.

Gelecek ay NATO liderlerin ABD’nin başketnti Washington DC'de NATO Zirvesi için bir araya geleceklerini hatırlatan Stoltenberg, üç konunun gündemin en üst sıralarında yer alacağını belirterek, bunların NATO'nun temel işi olan caydırıcılık ve savunması, Ukrayna ve özellikle de Hint-Pasifik bölgesindeki küresel ortaklıklar olduğunu ifade etti.

“DOĞRU ZAMAN GELDİĞİNDE UKRAYNA GECİKMEKSİZİN NATO'YA KATILABİLECEK”

NATO’nun Ukrayna’ya verdiği desteğe değinen Stoltenberg, Putin'in saldırganlığının ne bugün ne de gelecekte sonuç vermemesini sağlamaları gerektiğini vurgulayarak, “İşte bu nedenle Zirve'de Ukrayna'yı NATO üyeliğine daha da yaklaştırmaya devam edeceğiz. Böylece doğru zaman geldiğinde Ukrayna gecikmeksizin NATO'ya katılabilecek” dedi.

“Geçen yıl Rusya füze, tank ve uçak üretiminde kullanılan mikroelektronik ürünlerinin yüzde 90'ını Çin'den ithal etti”
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Ukrayna'daki savaşın NATO’nun güvenliğinin bölgesel değil küresel olduğunu gösterdiğini belirten Stoltenberg, “Özellikle de Rusya'nın Çin ve diğer ülkelerden aldığı destek nedeniyle. Pekin, yarı iletkenler ve diğer çift kullanımlı ürünler gibi üst düzey teknolojileri paylaşıyor. Geçen yıl Rusya füze, tank ve uçak üretiminde kullanılan mikroelektronik ürünlerinin yüzde 90'ını Çin'den ithal etti” dedi.

Stoltenberg, Çin’in desteğinin Rusya’nın Ukrayna'ya daha fazla ölüm ve yıkım getirdiğine, Rusya'nın savunma sanayisini güçlendirmesine ve yaptırımlar ile ihracat kontrollerinin etkisinden kaçmasına olanak sağladığına dikkat çekti.

“PEKİN HER İKİSİNE DE SAHİP OLAMAZ”

Xi’nin kamuoyu önünde yaptırımlardan kaçınmak ve ticaret akışını sürdürmek için Rusya-Ukrayna Savaşı’nda geri planda kaldığı izlenimini oluşturmaya çalıştığını ifade eden Stotlenberg, “Ancak gerçek şu ki Çin, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'daki en büyük silahlı çatışmayı körüklüyor. Ve aynı zamanda Batı ile iyi ilişkilerini sürdürmek istiyor. Pekin her ikisine de sahip olamaz. Bir noktada Çin rotasını değiştirmediği sürece müttefiklerin bir bedel ödemesi gerekiyor” dedi.

“NATO ZİRVESİ’NE DAVET ETTİM”

Rusya’nın Kuzey Kore ve İran’dan da destek aldığını aktaran Stoltenberg, Kuzey Kore ve İran’ın destekleri karşılığında Rus teknolojisinden faydalandığını açıklayarak, “Rusya ile Asya'daki otoriter dostları arasında giderek artan yakınlaşma, Hint-Pasifik bölgesindeki dostlarımızla yakın bir şekilde çalışmamızı daha da önemli hale getirmektedir. Bu nedenle Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore liderlerini önümüzdeki ay Washington DC'de yapılacak NATO Zirvesi’ne davet ettim. Birlikte uluslararası kurallara dayalı düzeni ve ortak değerlerimizi koruyabiliriz” dedi.

Kaynak: AA

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