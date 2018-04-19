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NATO'dan kritik Türkiye mesajı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Beğensek de beğenmesek de Türkiye NATO sınırlarını korumada kilit rol oynuyor." dedi.

19 Nisan 2018 Perşembe 18:55
NATO'dan kritik Türkiye mesajı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Hollanda Parlamentosu Dışişleri Bakanlığı komisyon toplantısında milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Teröre karşı verdiği mücadeleye dikkati çekerek Türkiye'ye anlayış gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Stoltenberg, "Hiçbir NATO ülkesinin bu kadar terör saldırısıyla mücadele etmediğini unutmamamız gerekir. Beğensek de beğenmesek de Türkiye NATO sınırlarını korumada kilit rol oynuyor. Türkiye çok önemli bir müttefikimizdir." ifadesini kullandı.

Buradaki toplantının ardından Başbakanlık konutunda Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile basın toplantısı düzenleyen Stoltenberg, NATO'nun, Duma'da yaşanan kimyasal saldırı sonrasında ABD'nin İngiltere ve Fransa ile Suriye’ye yönelik düzenlediği hava operasyonu desteklediğini ve kimyasal silahların kullanılmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Stoltenberg, Yunan muhabirin, Türkiye ile Yunanistan arasındaki yaşanan gerginlik hakkında ne düşündüğüne yönelik sorusunu da şöyle cevapladı:

"İki ülke de değerli müttefiktir. Komşu olarak aralarında görüşerek iyi geçinmeleri gerekir. Kendi aralarında görüşmelerine sevindim. NATO olarak duruma müdahale etmemiz birşey fayda etmez. Sorunlarını kendi aralarında çözmeleri gerekir."

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 18:55
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