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Dünya

NATO'dan kritik Taliban açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Afganistan'ın Taliban'ın eline geçmesinin iktidarın çökmesinin sonucu olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-09-11 13:16:00 -
NATO'dan kritik Taliban açıklaması

Amerikan New York Times gazetesine demeç veren Stoltenberg, Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesini değerlendirdi.

Stoltenberg, "Siyasi ve askeri liderliğin çöküşüne ve daha sonra bunun Taliban karşısındaki tüm savunmanın çökmesine yol açtığına tanıklık ettik" dedi.

ABD ve NATO'nun çekilmesinin Afganistan'ın düşmesini hızlandırıp hızlandırmadığı sorusu karşısında Stoltenberg, "Bu konuyu araştırmacılar incelemeli. Benim için en önemli görev, terörle mücadele alanındaki kazanımları korumak ve insanları Afganistan'dan çıkarmak" yanıtını verdi.

Bununla birlikte Stoltenberg, Taliban'ın dönüşünü kırık bir kalple izlediğini söyledi.

NATO Genel Sekreteri, "Batı müdahalesinin başarısızlığı, diğer ülkelerde askeri güç kullanımına ve operasyonlara çok ciddi yaklaşılması gerektiğini bizlere hatırlatmalı. Bir askeri operasyonu başlatmak, onu bitirmekten daha kolaydır" ifadelerini kullandı.

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