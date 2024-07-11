NATO'dan kritik duyuru! Türkiye'yi seçtiler
ABD'deki tarihi NATO Liderler Zirvesi'nin Sonuç Bildirgesi yayımlandı. Bildirgeye göre 2026'da yapılacak Liderler Zirvesi, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.
ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleşen NATO Liderler Zirvesi Sonuç Bildirgesi yayımlandı.
2026'DAKİ NATO LİDERLER ZİRVESİ'NE TÜRKİYE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK
NATO Sonuç Bildirgesi'nde, 2025'te Hollanda'da gerçekleşecek zirvenin ardından bir sonraki Liderler Zirvesi'nin Türkiye'de yapılacağı duyuruldu.
2025'te düzenlenecek olan NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları toplantısı da Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.
Öte yandan müttefiklerin Ukrayna'ya gelecek yıl en az 40 milyar dolar fon sağlaması kararlaştırıldı.
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Liderler Çin’e, Rusya’nın Ukrayna’yla savaşına verdiği desteği sonlandırma çağrısı yaptı.
Kaynak: AA
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