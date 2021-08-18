NATO'dan Kabil açıklaması! Çok sayıda yaralı var

Reuters'ta yer alan son dakika haberine göre NATO tarafından yapılan açıklamada Afganistan'ın Kabil Havaalanı'nda çıkan izdihamda en az 17 kişinin yaralandığını duyuruldu.

Yapılan açıklamada aynı zamanda ülkeden ayrılmak isteyen vatandaşlara pasaport ve vizeleri olmadığı sürece havaalanı çevresinde toplanmamaları konusunda çağrı yapıldığı bildirildi.

Afganistan yönetimini ele geçiren Taliban yetkilileri Afgan vatandaşlara korkmalarına gerek olmadığını, kendilerine eziyet edilmeyeceğini ve ülkeden kaçmaya çalışmalarının gerekli olmadığını duyurmuştu.

Öte yandan Kabil'den kaçmak isteyen Afganistanlıların havalimanı çevresindeki gergin bekleyişi sürüyor

Kabil Havalimanı'na girmek isteyen Afganistan vatandaşlarını engellemek amacıyla havalimanının güvenliğini sağlayan askerler zaman zaman havaya ateş açıyor.

Havalimanı önünde bekleyen bazı Afganistan vatandaşları da sıcak hava ve yorgunluğun etkisiyle baygınlık geçirdi. Fenalaşan bazı kadınlara güvenliği sağlayan askerler tarafından ilk müdahale yapıldı.