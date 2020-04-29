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Aktüel

NATO'dan İyon Denizi'nde kaybolan helikoptere ilişkin açıklama

2020-04-29 23:34:33 -
NATO'dan İyon Denizi'nde kaybolan helikoptere ilişkin açıklama

BRÜKSEL (AA) - NATO, komutasında görev yapan helikopterde kaza gerçekleştiğini doğruladı.

AA muhabirine açıklamada bulunan Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı'ndan (SHAPE) Albay Juanita Chang, arama kurtarma çalışmalarının yürütüldüğünü kaydetti.

Ulusal uyarı sistemlerinin de devreye sokulduğunu aktaran Chang, "NATO komutasında görev yapan savaş gemisi üzerindeki bir helikopterle ilgili kaza olduğunu teyit ediyorum." ifadesini kullandı.

Yunan devlet televizyonu ERT, Kefalonya Adası’nın batısında NATO bünyesinde görev yapan Kanada birliklerine ait bir helikopterin düştüğünü duyurmuştu.


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