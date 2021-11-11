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Gündem NATO'dan Hürkuş kararı! Artık tüm ülkelerde olacak
Gündem

NATO'dan Hürkuş kararı! Artık tüm ülkelerde olacak

NATO, Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nü (SHGM) “sivil havacılık otoritesi” olarak tanıdı. Bu kararla birlikte, SHGM onaylı Hürkuş artık NATO üyesi tüm ülkelerin ordularında kullanılabilecek.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 10:55:00 -
NATO'dan Hürkuş kararı! Artık tüm ülkelerde olacak

NATO, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nü (SHGM) sivil havacılık otoritesi olarak tanıdı. Tanımayı “tarihi bir adım” olarak niteleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, SHGM tarafından onaylı Hürkuş’un NATO üyesi ülkeleri ordularında askeri amaçla kullanılabileceğini vurgularken, gelişmenin yaratacağı istihdam boyutuna dikkat çekti.

Koordineli çalışma başarı getirdi

Bakan Adil Karaismailoğlu, Yeni Şafak’a yaptığı açıklamalarda SHGM ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın koordineli çalışması sonucunda bu başarıya ulaşıldığını vurguladı. Karaismailoğlu, “Alınan karar gereği SHGM, Amerika Federal Havacılık İdaresi, Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı, Kanada Sivil Havacılık Otoritesi ve Brezilya Ulusal Sivil Havacılık Dairesi otoriteleri ile birlikte sivil havacılık otoritesi olarak doğrudan tanındı” diye konuştu.

Tarihi bir adım

“Tarihi bir adım” diyen Karaismailoglu, “SHGM’nin onaylı sivil havacılık otoritesi olarak tanınması ile SHGM tarafından tip sertifikası verilmiş havacılık araçları, ekipman ve parçalarının uçuşa elverişliliklerinin NATO bünyesinde kabul görmesi sağlanacak. Türkiye’deki sivil operatörlerin ve NATO’ya hizmet sağlayıcıların uçuşa elverişlilik faaliyetlerinin NATO adına SHGM tarafından denetim ve yetkilendirilmesi söz konusu olacak” ifadelerini kullandı.

Gökbey de sırada

Karaismailoğlu, SHGM’nin NATO tarafından tanınmasının Türk sivil havacılığı için önemli bir gelişme olduğuna dikkati çekti ve “SHGM tarafından onaylı Hürkuş NATO üyesi ülkelerin ordularında askeri amaçla kullanılabilecek. Önümüzdeki dönemde Gökbey’in de onay alması bekleniyor. Ayrıca ileride SHGM’den onay alacak tüm hava araçları ve İHA’lar da bu kapsamda değerlendirilecek” dedi.

İstihdam oluşacak

Karaismailoğlu, sertifikalandırılan hava aracı parçası ve cihazların da yine NATO tarafından tanınacağının altını çizerek, şöyle devam etti: “THY, Sunexpress gibi Türk hava yolu İşletmelerinin hava araçlarına her yıl SHGM tarafından verilen uçuşa elverişlilik sertifikaları da tanınacak. SHGM tarafından denetlenen ve yetki verilen bakım kuruluşlarının yaptığı bakımlar da NATO tarafından kabul edilecek. Bu gelişmeyle birlikte Türkiye’nin hava araçları NATO hizmetlerinde kullanılabilecek. Bu durumun ilave istihdam oluşturacağı değerlendiriliyor.”

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