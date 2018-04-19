NATO'dan flaş S-400 açıklaması

Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuşan Stoltenberg, Ankara'nın Rusya'dan S-400 alma planının Türkiye'nin ulusal kararı olduğunu dile getirdi.

NATO Genel Sekreteri, "Bu, Türkiye'nin ulusal kararı. Bizim için önemli olan, S-400'lerin NATO sistemine entegre olabilmesi. Bu konuda birtakım zorluklar yaşanabilir" diye konuştu.