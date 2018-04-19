NATO'dan flaş S-400 açıklaması
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri alma isteğini Türkiye'nin ulusal kararı olarak niteledi.19 Nisan 2018 Perşembe 18:59
Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuşan Stoltenberg, Ankara'nın Rusya'dan S-400 alma planının Türkiye'nin ulusal kararı olduğunu dile getirdi.
NATO Genel Sekreteri, "Bu, Türkiye'nin ulusal kararı. Bizim için önemli olan, S-400'lerin NATO sistemine entegre olabilmesi. Bu konuda birtakım zorluklar yaşanabilir" diye konuştu.
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