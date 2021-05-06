  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Fındık üreticilerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
NATO'dan flaş Rusya açıklaması
Alparslan Kuytul hakkında yeni karar
Bakan Hulusi Akar'dan kritik görüşme
Dünya NATO'dan flaş Rusya açıklaması
Dünya

NATO'dan flaş Rusya açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna sınırı ve Kırım'a yaptığı askeri yığınaktan sonra bir grup askerini çektiğini ancak on binlerce askerin hala bölgede bulunduğunu ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 15:06:00 -
NATO'dan flaş Rusya açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel'de düzenlenen AB savunma bakanlarının toplantısına gelirken yaptığı açıklamada, bakanlarla Rusya'nın saldırgan tutumu, Ukrayna ve Afganistan gibi konuları görüşeceklerini bildirdi.

Rusya'nın Ukrayna civarında geçen haftalarda ciddi miktarda askeri yığınak yaptığını hatırlatan Stoltenberg, "Rus askerlerinin sayısında bir miktar azalma gördük ancak on binlercesi hala duruyor. Rusya'nın çok sayıda silahı ve askeri malzemeyi burada tuttuğunu görüyoruz." dedi.

Stoltenberg, Rusya'nın Karadeniz'de bazı kısıtlamalar yaptığını, Kerç Boğazı'ndan Azak Denizi'ne girişi kısıtladığını belirterek "NATO bu nedenle ihtiyatlı olmak ve gelişmeleri yakından takip etmek zorunda." diye konuştu.

Stoltenberg, AB'nin Yapılandırılmış Daimi İş Birliği (PESCO) olarak adlandırılan ortak savunma projelerine AB üyesi olmayan üçüncü ülkelerin dahil olması çerçevesinde ABD, Kanada ve Norveç'in davet edilmesini de değerlendirdi.

Bu üç ülkenin PESCO kapsamındaki "Askeri Mobilite" projesine dahil olmasını memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayan Stoltenberg, AB üyesi olmayan NATO müttefiklerinin Avrupa'nın korunması ve savunmasında önemli rol oynadığına işaret etti.

Stoltenberg, NATO'nun Romanya'da devam eden "Steadfast Defender 2021" tatbikatına atıf yaparak tatbikat kapsamında NATO askerlerinin Avrupa genelinde hızlı sevk edilmesi için İngiltere, ABD ve Türkiye gibi AB üyesi olmayan ülkelerden askerlerin de görev aldığını söyledi.

AB'nin PESCO kapsamındaki "Askeri Mobilite" projesi, askeri personel ve ekipmanın AB genelinde demir yolu, kara yolu, hava yolu veya deniz yoluyla hızlı ve hatasız sevk edilmesini sağlayacak stratejik bir platform olarak tanımlanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AK Parti'nin paylaşımı küfürbaz Barbaros'u kudurttu
Siyaset

AK Parti'nin paylaşımı küfürbaz Barbaros'u kudurttu

AK Parti'nin sosyal medya hesabından paylaştığı ve CHP'nin yalanlarını konu alan video bu topraklarla barışık olmayan ve birçok kez bu vatan..
Kolombiya'da ortalık kan gölü! Polis infaza başladı
Dünya

Kolombiya'da ortalık kan gölü! Polis infaza başladı

Latin Amerika ülkesi kan gölüne dönerken ülkede tam bir iç savaş manzarası hakim. Polisin yargısız infaz yaptığı ve bazı evleri de ateşe ver..
ABD’ye F-35 şoku! Üç ülke anlaştı
Dünya

ABD’ye F-35 şoku! Üç ülke anlaştı

ABD'nin geliştirdiği F-35 savaş uçaklarında ortaya çıkan hatalar birçok ülkenin kafasını karıştırıyor. Bu yüzden Almanya, Fransa ve İspanya,..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay