NATO'dan flaş açıklama: Türkiye ile Yunanistan arasında...

Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın provokasyonlarına geçit vermeyen Türkiye'nin kararlı duruşunun ardından Avrupa Birliği ve NATO devre girmişti.

NATO'nun Türkiye ile Yunanistan arasında bir ayrıştırma usullerine yönelik bir mekanizmanın kurulduğunu duyurdu.

Önceki gün Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usulleri"nin ele alındığı teknik toplantıların 6'ncısı gerçekleşmişti. Toplantıda, Doğu Akdeniz başta olmak üzere Yunanistan ile yaşanan sorunlar ele alınmıştı.

Stoltenberg açıklama yapmıştı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, yapılan toplantıların olumlu bir şekilde ilerlediğini kaydetmişti. Stoltenberg, "Bu toplantılar devam ediyor. İyi bir ilerleme kaydedildi." diye konuşmuştu.