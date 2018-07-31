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NATO'dan bilgisayar oyunu! Facebook'ta erişime açıldı

Türkiye'nin de üye olduğu NATO'nun Stratejik İletişim Mükemmeliyet Merkezi tarafından doğru ve yanlış haber ayrımını kolaylaştırmak adına 'The News Hero' isimli bilgisayar oyunu geliştirildi.

31 Temmuz 2018 Salı 14:48
NATO'dan bilgisayar oyunu! Facebook'ta erişime açıldı

NATO Stratejik İletişim Mükemmeliyet Merkezi, yalan haberle mücadele etmek ve kamuoyunun bu konudaki bilincini artırmak için bir bilgisayar oyunu geliştirdi.

Letonya'da bulunan merkezin geliştirdiği "The News Hero" adlı bilgisayar oyunu, sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta kullanıcıların erişimine açıldı.

DOĞRU HABER YAPAN KAZANIYOR

Oyunda her oyuncu bir yayınevi sahibi oluyor ve oyuncuya haber yapması için farklı bilgiler aktarılıyor. Programda oyuncunun doğru ile yanlış bilgileri ayırt etmesine yardımcı olmak için verilerin doğrulunu kontrol eden bir seçenek de hizmete sunuluyor.

Oyuncunun gerekli bilgileri kullanarak doğru haber yapması durumunda oyun içindeki takipçi sayısı artıyor ve sanal para kazanıyor.

 

YALAN HABERLE MÜCADELE İÇİN GELİŞTİRİLDİ

NATO Stratejik İletişim Mükemmeliyet Merkezi, oyunun kamuoyunun "yalan haber" tespit etme kabiliyetini artırmak için geliştirildiğini aktardı.

Oyun vesilesiyle kişilerin yanlış bilgiyi ayırt etme kapasitelerinin gelişeceğini savunan merkez, aynı zamanda toplumun eleştirel düşünce kabiliyetine de katkı sağlanacağını, böylelikle kişilerin medyada karşılaştıkları haberlere daha bilinçli yaklaşabileceğini bildirdi.

 

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 14:48
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