NATO'da Türkiye'ye dikkat çeken görev!

69 yıldır NATO'nun en güçlü askerî gücüne sahip ülkeler arasında yer alan Türkiye, TURMARFOR (Türk Yüksek Hazırlık Seviyeli Deniz Kuvveti) ile 2023 ve 2028 yılında NATO'nun deniz unsur komutanlığı görevini de yerine getirecek.

Bu çerçevede TURMARFOR, 2022 başından itibaren tam harekât kabiliyetine ulaşacak. Caydırıcılığı artırma noktasında önemli misyona sahip olan kuvvet, eğitim aşamasında binlerce askerî personelin katıldığı tatbikatlarla da kritik rol üstlenecek.

Türkiye, daha güçlü bir müttefik haline gelecek

NATO’nun güvenliğinin merkezinde yer alan Türk askeri, ittifak dâhilinde yapılan tatbikatlarda da dikkat çekici başarıları elde ediyor. Türkiye, NATO çerçevesinde icra edilecek deniz görevlerinde TURMARFOR’un 2022’de tam harekât kabiliyetine ulaşmasıyla daha da güçlü bir müttefik hâline gelecek.

Türkiye; NATO misyon, operasyon ve karargâhlarına yaklaşık 3 bin personel ile iştirak ederken sıralamada ilk beş ülke arasında yer alıyor.