NATO zirvesine Arda Güler damgası

Liglerin sona ermesiyle birlikte milli futbolcu Arda Güler, dünyada transfer döneminin gözde isimlerinden oldu. Serbest kalma bedeli 17.5 milyon Euro olan 18 yaşındaki yıldız futbolcu için dünya devleri sıraya girdi.

Son olarak Barcelona’nın teklifini reddederek Fenerbahçe'ye daha fazla para kazandırabileceği Real Madrid'in teklifini kabul eden Arda, 20 milyon Euro karşılığında kendisini eflatun-beyazlı formaya 6 yıllığına bağlayacak sözleşmeye imza attı.

NATO Zirvesi'nde de konuşuldu

İspanya’ya ayak bastığı andan itibaren İspanyol basınının da yoğun ilgi gösterdiği milli futbolcu, NATO Liderler Zirvesi’nde de sohbet konusu oldu. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Arda Güler’den bahsederek, “Çok büyük bir futbolcuymuş” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından basına açıklamada bulunan Sanchez, milli futbolcu Arda Güler’in Real Madrid’e transfer olmasının da konuşmalarında gündeme geldiğini açıkladı.

"Çok büyük bir futbolcuymuş; Real Madrid'de şans diliyorum"

Basketbol ile daha çok ilgilendiği için futboldaki gelişmelerden pek haberdar olmadığını kaydeden Başbakan Sanchez, “Öyle gözüküyor ki Real Madrid 18 yaşında bir Türk futbolcu transfer etmiş. Çok büyük bir futbolcuymuş, Real Madrid’de şansının bol olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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"İspanya'da kendimi çok rahat hissediyorum"

Milli futbolcunun transferi ve ilk çıktığı idmanlardaki başarısı NATO Zirvesi, İspanyol basını ve dünya geneli spor medyasında yankı bulurken; Arda da suskunluğunu bozdu. Fenerbahçe'den rekor bedelle Real Madrid'e transfer olan genç yetenek, dünya devinin kulüp televizyonuna açıklamada bulundu.

Genç yaşına karşın Real Madrid'de rahat hissettiğini ifade eden Arda Güler, "Karşılama için teşekkür ediyorum. Beni çok iyi karşıladılar. Herkes çok ilgi gösteriyor. Burada kendimi çok rahat hissediyorum" diye konuştu.

"Real Madrid sizinle ilgileniyorsa kararınız nettir"

Avrupa kulüplerinin birçoğunun kendisine ilgi duyduğunu dile getiren 18 yaşındaki milli futbolcu, "Birçok Avrupa kulübü ilgi gösterdi. Ama dünyanın en iyi kulübü Real Madrid sizinle ilgileniyorsa kararınız nettir" diye konuştu.

"Burada efsane olmak istiyorum"

Real Madrid'de bir efsane olmak istediğini belirten Arda Güler, "Bu kulübün tarihine geçmek istiyorum, bir efsane olmak istiyorum. Bu kulüp, tarih boyunca birçok şampiyonluk kazandı. Tüm Avrupa kupalarını gördüm ve bunun inanılmaz bir duygu olduğunu söyleyebilirim. Real Madrid'e oyunumda ve kariyerimde çalışmak ve gelişmek için geldim. Bir Madridista gibi hissediyorum. Hala Madrid!" açıklamasını yaptı.