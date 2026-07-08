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Aktüel NATO Zirvesi'nde lokum ve ak kız yabancı basını peşinden koşturdu
Aktüel

NATO Zirvesi'nde lokum ve ak kız yabancı basını peşinden koşturdu

Yeniakit Publisher
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde NATO Liderler Zirvesi'ni takip eden basın mensupları için hazırlanan basın merkezine getirilen Ankara kedileri, renkli görüntüler oluşturdu. "Lokum" ile yavrusu "Akkız", yerli ve yabancı gazetecilerin ilgi odağı oldu.

NATO kapsamında yerli ve yabancı basın mensupları için Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde oluşturulan Uluslararası Medya Merkezi'ne gelen medya mensupları, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin sevimli dostlarından anne "Lokum" ve yavrusu "Ak Kız" isimli kedilerce karşılandı.

Avrupa'da Angora kedisi olarak bilinen Ankara kedileri, basın mensuplarının ilgisini çekti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde NATO Liderler Zirvesi'ni takip eden basın mensupları için hazırlanan basın merkezine getirilen Ankara kedileri, renkli görüntüler oluşturdu.

Türkiye'nin dünyaca bilinen yerli kedi ırklarından olan Ankara kedisi "Lokum" ile yavrusu "Akkız", yerli ve yabancı gazetecilerin ilgi odağı oldu.

Basın mensupları, Lokum ve Akkız'ı severek bol bol fotoğraf ve video çekerken, bazı gazeteciler kedileri kucaklarına alarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yoğun ilgi gören Ankara kedileri, zirveyi takip eden basın mensuplarına keyifli anlar yaşattı.

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