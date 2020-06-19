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Aktüel

NATO üyesi 11 ülke ortak pilot eğitimi girişimine imza attı

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu NATO üyeleri, pilotlar için "Avrupa eğitim tesis ağı" inşa edecek

Yeniakit Publisher
2020-06-19 12:42:25 -
NATO üyesi 11 ülke ortak pilot eğitimi girişimine imza attı

BRÜKSEL (AA) - İttifak üyesi 11 ülke, "NATO Avrupa Uçuş Eğitimi" olarak adlandırılan girişimin kurulması için niyet mektubuna imza attı.

NATO'dan yapıyan yazılı açıklamada, savunma bakanları toplantısı sırasında Türkiye, Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Yunanistan, Macaristan, Karadağ, Kuzey Makedonya, Portekiz, Romanya ve İspanya, pilotlar için ortak eğitim tesisleri kurulması konusunda anlaştı.

Açıklamada, tarafların savaş uçağı, helikopter, sabit kanat ve drone pilotlarının eğitimi için güçlerini birleştirme kararı aldığı aktarıldı.

Müttefiklerin halihazırda bulunan eğitim yapılarına ilave olarak "Avrupa eğitim tesis ağı" kuracakları belirtilen açıklamada, bunun külfet paylaşımının da önemli bir göstergesi olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, girişimin aynı zamanda maliyeti düşüreceği, müttefikler arasında birlikte çalışılabilirliği artıracağı ve NATO'nun hava kuvvetlerinin hazırlılılık seviyesine katkı sağlayacağı ifade edildi.


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