NATO sonuç bildirisi açıklandı! Kritik Türkiye ayrıntısı

NATO Zirvesi sonuç bildirisi açıklandı. Bildiride, " Türkiye'ye yönelik tehditlere karşı önlemleri artıracağız. Terörle mücadelede dayanışma içerisindeyiz" ifadesi yer aldı.

"TÜRKİYE'YE YÖNELİK TEHDİTLERE KARŞI ÖNLEMLERİ ARTIRACAĞIZ"

NATO zirvesi sonuç bildirisi açıklandı. Bildiride, "Müttefikler terörle mücadelede birlik ve dayanışma içinde duruyor. Gelen tehdit ve meydan okumalara karşı birlikte duruyoruz. Müttefikler olarak birbirimizi savunmada sorumluluklarımızı adil paylaşacağız. Türkiye'ye yönelik tehditlere karşı önlemleri artıracağız" denildi.

Bildiride şu maddeler yer aldı:

Müttefiler olartak birbirimizi savunmada sorunlulukları adil paylaşacağız.



Türkiye'ye güney sınırından gelecek tehditlere karşı önlemleri arttıracağız.



Müttefikler terörle mücadelede birlik ve dayanışma içinde duruyor.



Türkiye'nin son 4 yılda Suriye'den yapılan roket atışları ile vurulmasından doğan kaygımız devam ediyor.



Suriyeden gelen füze tehdidini izlemeyi ve değerlendirmeyi sürdüreceğiz.