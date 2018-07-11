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NATO sonuç bildirisi açıklandı! Kritik Türkiye ayrıntısı

NATO sonuç bildirisi açıklandı. Bildiride, Türkiye'ye tehditlere karşı önlemlerin arttırılacağı belirtildi.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 18:37
NATO sonuç bildirisi açıklandı! Kritik Türkiye ayrıntısı

NATO Zirvesi sonuç bildirisi açıklandı. Bildiride, " Türkiye'ye yönelik tehditlere karşı önlemleri artıracağız. Terörle mücadelede dayanışma içerisindeyiz" ifadesi yer aldı.

"TÜRKİYE'YE YÖNELİK TEHDİTLERE KARŞI ÖNLEMLERİ ARTIRACAĞIZ"

NATO zirvesi sonuç bildirisi açıklandı. Bildiride, "Müttefikler terörle mücadelede birlik ve dayanışma içinde duruyor. Gelen tehdit ve meydan okumalara karşı birlikte duruyoruz. Müttefikler olarak birbirimizi savunmada sorumluluklarımızı adil paylaşacağız. Türkiye'ye yönelik tehditlere karşı önlemleri artıracağız" denildi.

Bildiride şu maddeler yer aldı:

Müttefiler olartak birbirimizi savunmada sorunlulukları adil paylaşacağız.

Türkiye'ye güney sınırından gelecek tehditlere karşı önlemleri arttıracağız.

Müttefikler terörle mücadelede birlik ve dayanışma içinde duruyor.

Türkiye'nin son 4 yılda Suriye'den yapılan roket atışları ile vurulmasından doğan kaygımız devam ediyor.

Suriyeden gelen füze tehdidini izlemeyi ve değerlendirmeyi sürdüreceğiz.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 18:37
  1. NATO
  2. NATO sonuç bildirisi

YORUM YAZ

  • nostaljinostalji19 sa önce
    Türkiye hem Pkk ya silah veren Abd ye karşı hemde çağrıldığında koşa koşa NATO toplantına gidiyor resiniz. Biri sizi fenişletiyor Bunlar ne NATOdan çıkar nede Amerikan üsleri kapanır.Hayal kurmayın.Yola devam Yaşasın resi deyin, soğana 7 TL ete 70 TL verin Yarın yurt dışından Buğday gelemez iseekmek bile alışamayacağız.Yola devam.!::.
  • mehmet yilmazmehmet yilmaz17 sa önce
    bu ne anlama geliyor, sayin dilipak bu konuda bizi aydinlatirsa seviniriz
  • Cemalettin KarakocCemalettin Karakoc22 sa önce
    Utanmazlar, kendi yaptiklarinizdan aciklama yapin, yapacaklarinizdan vaz gecin, Türkiyede terör olmaz. Asi anne gibi hem döver ve sonrasinda korur gibi bir yaklasim. Türkiye üzerindeki planlari iptal etsinler, rahatliyalim.
  • mevlütmevlüt22 sa önce
    anlatın anlatın heyancanlı oluyor....inandık....hem de çok...gavur bizi koruyacakmış...hâla inanıyormusunuz bu sapkınlıklara....gavurun amacı zaten burayı parçalamak....
  • Hy-hyHy-hy22 sa önce
    Olum noluyor lan size o tehditlerin bir çoğu bertaraf edildi.Sadece sizin picleriniz ve 5000 tır vermiş olduğunuz cephane kaldı.Gölge etmeyin yeter.
  • yavuzyavuz23 sa önce
    tedbirler bahaneyeni darbelerde darbe girişimlerinde müdahele ve işgal için şartları oluşturmak şahane bu Tür kiyenin ve türk ve islam aleminin düşmanı bu çeteden acil kurtulmamız lazım
  • MehmetMehmet21 sa önce
    Masada ve sahada bükemediğiniz bileği kameralar karşısında bükmeye çalışmak , egonuzu tatmin etmekten ileriye gidemez.Şimdi yüzümüze bakıp gülümsüyorsunuz.Emellerinizi başka bahara mı ertelediniz?Hiç ümitlenmeyin o hesapta tutmaz.
  • Alp erenAlp eren19 sa önce
    NATO denen yalancı örgüte güven olmaz. Bunlar Türkiye düşmanı. Terörle mücadele edeceğiz diye,Yine yalan söyleyip teröristlere destek olmaya devam ediyorlar. Bıktık artık bunlardan...
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