NATO olağanüstü toplandı! Rusya'ya tehdit

Azak Denizi'ndeki gerilimin ardından NATO-Ukrayna Komisyonu Brüksel'de olağanüstü toplandı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya’nın Ukrayna gemilerine saldırmasını ve alıkoymasını sert bir dille eleştirdi.

Stoltenberg, "Rusya davranışlarının sonucu olacağını bilmeli. NATO tüm üyeleriyle Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasına destek veriyor."dedi.

Stoltenberg, "Dün gördüklerimiz oldukça ciddiydi, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri güç kullanmasının hiçbir haklı yanı yok" ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri, Rusya'nın alıkoyduğu 3 Ukrayna savaş gemisi ve 24 askerin derhal salıverilmesi çağrısı yaptı.

"Yaptırımlar artırılsın"

Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Volodymyr Yelchenko, Rusya'ya yönelik yaptırımların artırılması çağrısında bulundu.

Stoltenberg Poroşenko ile görüştü

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in mevcut gelişmeleri ele almak için Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'yla gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, görüşmede Stoltenberg ve Poroşenko'nun Azak Denizi'ndeki Kerç Boğazı civarındaki gelişmeleri ele aldığı belirtildi.

AB'den Rusya'ya kınama

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, "Rusya'nın Azak Denizi'nde şiddete başvurmasını kınıyorum." dedi.

Tusk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'yla durumu görüştüğünü belirterek, Avrupa'nın Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceğini kaydetti.

Tusk, "Rusya'nın Azak Denizi'nde şiddete başvurmasını kınıyorum." ifadesini kullandı.

Rusya tarafından alıkonulan Ukraynalı denizcilerin ve gemilerin iade edilmesi için çağrıda bulunan Tusk, Moskova yönetiminin "daha fazla kışkırtıcı" davranışlardan da kaçınması gerektiğini kaydetti.

Dün sabah saatlerinde, Azak Denizi'nde Rus savaş gemileriyle Ukrayna savaş gemilerinin karşı karşıya geldiği belirtilmiş; Rusya'ya ait savaş gemileri, Rus kara sularına girdiği iddiasıyla Ukrayna savaş gemilerine müdahalede bulunmuştu.