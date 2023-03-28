Nato kafa nato mermer! Dayanıksız binayı yıkmak rantmış

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde 50 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaşanan felaket kentsel dönüşümün önemini bir kez daha ortaya koyarken CHP medyası süreci baltalamak için yine rant yalanına sarıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere tüm illerimizde, geçmişten miras aldığımız hastanelerimizin dayanıklılık kontrollerini yaptırmaya ve tedbirleri uygulamaya devam ediyoruz" dedi.

CHP yandaşı Cumhuriyet ise hükümetin asker hastanelerini rant için yıkmak istediği yalanını ortaya attı.

Haberde Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şube Başkanı Kubilay Yalçınkaya'nın mesnetsiz sözlerine yer verildi.

Yalçınkaya, hükümetin durumdan istifade ederek "depreme dayanıksız" bahanesiyle asker hastanelerini rant için yıkacağını iddia etti.

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Deprem kapsamındaki çalışmaların paravan yapıldığını ileri süren Yalçınkaya, "Mevki Asker Hastanesi 2 kattan oluşan ve herkes tarafından depreme dayanıklılığı bilinen bir hastane. Rant uğruna bu hastane ile Ankara’da askeri hastanelerden devredilen ikinci hastanenin de kapatılması, seçim sonrası asker hastanelerini açacağını ilan eden Millet İttifakı’nın da elini kolunu bağlayacaktır" dedi.

Yalçınkaya, şunları söyledi:

"Son dönemde açılan şehir hastaneleri ve hastanelerin depreme dayanıksızlığı iddiaları açık kalan asker hastanelerini riske atıyor. Asıl neden ise asker hastanelerinin bulunduğu arazilerin değeri. Bu hastanelerin çoğunun şehir merkezlerinde olması arazilerin de değerli olması nedeniyle kentlerin rant üzerinden şekillendiği dönemde maalesef hastanelerimiz kapanma adı altında ranta kurban ediliyor. Sağlık Bakanlığı’nın seçimi beklemeden 28 Nisan’da yapılacak ihalelerle bu hastaneleri apar topar boşaltması telafisi olmayan sorunlar yaratacaktır."