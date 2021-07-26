NATO kafa NATO mermer! CHP'li Savaş'tan akıllara zarar Suriyeli iddiası

Geçtiğimiz günlerde Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayının yurt dışında belirleneceğini ağzından kaçıran CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş verdiği örneklerle yine şaşırtmadı.

Suriye’deki savaşın Hatay’a olan etkilerini anlatan Savaş, "Böyle giderse şu anda belli ilçelerimizde belediye başkanlığına aday olsalar rahatça kazanırlar" diyerek skandal bir açıklamaya imza attı. Türkiye'deki Suriyelilerin oy kullanma hakkı olmamasına rağmen Savaş'ın bu örneği vererek cahilliğini konuşturması şaşırtmadı.

Türkiye'deki Suriyelilerin seçilme ya da seçme hakkı bulunmuyor. Ayrıca ülkemizdeki mültecilerin Türkiye vatandaşı olması da söz konusu değil.

Lütfü Savaş şunları söyledi:

Bu tabii ki zor ve çetrefilli bir konu. 9 yıldır Hatay halkı sosyolojik, psikolojik ve ekonomik sıkıntılar çekiyor. Süreç uzadıkça da bu konu demografik olarak da hem Hatay’ın hem de Türkiye’nin canını yakacak çok önemli bir konu. Hatay’da resmi rakamlara göre 500 binin üzerinde Suriyeli insanların olduğu gösteriliyor. Resmi rakamlar dışında da baktığınız zaman sadece Reyhanlı’nın kendi nüfusu 80 bin ama şu andaki görünen nüfusu 230 bin. Diğer ilçelerimizde de Suriyeliler var.

"Aday olsalar kazanırlar"

Ben seçimden önce bir çadıra gittim. Suriyeli kadın ve erkek 26 yaşında. 6 yıl önce Hatay’a gelmişler. Her yıl bir çocuk doğurmuşlar. Bu durum normal değil ama savaş psikolojisi her yıl çocuk yapmalarına sebep olmuş. Şu anda Türkiye’de 1 milyon 660 bin Hataylı nüfus var. 500 bin üstünde 600 bine yakın da Suriyeli nüfusu var. Geçtiğimiz zamanlara ilk yıllarda 3’te bir doğumlar vardı ama şu anda yüzde 55 civarında. Böyle giderse şu anda belli ilçelerimizde belediye başkanlığına aday olsalar rahatça kazanırlar.