  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
‘Piyade SİHA DOĞAN’ göreve hazır
Dünyanın jandarması ABD askerlerinden Afganistan itirafı: Sivilleri bilerek öldürdük
NATO Kabil'deki çifte bombalı saldırıyı kınadı
Fransa, Kabil Büyükelçisini çekiyor
Dünya NATO Kabil'deki çifte bombalı saldırıyı kınadı
Dünya

NATO Kabil'deki çifte bombalı saldırıyı kınadı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Afganistan’ın başkenti Kabil’de bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı dışında düzenlenen bombalı saldırıları kınadı.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 19:38:00 -
NATO Kabil'deki çifte bombalı saldırıyı kınadı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın Abbey Kapısı'nda ve Baron Hotel yakınında iki bombalı saldırı düzenlenmişti. Saldırıların ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Kabil Havalimanı dışındaki korkunç terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Düşüncelerim tüm etkilenenler ve sevdikleriyle birlikte. Önceliğimiz mümkün olan en kısa sürede çok sayıda insanı güvenli bir yere tahliye etmek” dedi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay