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Aktüel NATO ile ilişkilerini geliştiren Katar, bu imkanı nasıl değerlendirecek?
Aktüel

NATO ile ilişkilerini geliştiren Katar, bu imkanı nasıl değerlendirecek?

Uluslararası ilişkiler uzmanı Celal Selami: - "Küresel terörizm, siber savaş ve bu gibi yeni tip tehditlerin çoğaldığı bir ortamda Doha'nın önemi giderek artıyor" - "Uluslararası alanda hareketli bir diplomasi yürüttüğü gözlemlenen Katar, NATO ile iş birliği yoluyla önemli programlar yürüterek, daha büyük fırsatlardan istifade edebilecek" - "Bu özel statü, gelecekte Katar'a üyelik yolunu açabilir. Mesele, Katar'ın diplomatik ve örgütsel nüfuzunu nasıl kullanacağına bağlı"

Yeniakit Publisher
2020-09-23 12:24:56 -
NATO ile ilişkilerini geliştiren Katar, bu imkanı nasıl değerlendirecek?

DOHA (AA) - SERDAR BİTMEZ - ABD'nin Katar'a NATO'da özel statü tanınmasının planlandığını açıklamasının ardından muhtemel iş birliğinin boyutları merak ediliyor.

ABD ile Afganistan barış görüşmelerine imza atan Katar'ın NATO ile ilişkilerinin nasıl bir seyir izleyeceği ve bu ilişkilerin geleceği tartışılıyor.

Uluslararası ilişkiler uzmanı, araştırmacı Celal Selmi, AA muhabirine Katar'ın NATO ile iş birliğini çeşitli yönleriyle değerlendirdi.

- Katar'a askeri anlamda özel statü

ABD ve Katar heyetleri arasında 3 gün süren stratejik değerlendirme toplantıları, Dışişleri Bakanları'nın yoğun görüşmeleri ve iki ülkenin gözetiminde Katar'ın başkenti Doha'da yürütülen Afganistan barış görüşmeleri sonrasında, ABD'den Katar'a özel statü tanınacağı yönünde açıklama yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Arap Körfezi İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Vekili Timothy Lenderking, medya mensuplarıyla yaptığı görüşmede Katar'ın Körfez bölgesinde ABD için önemli müttefiklerden biri olduğunu belirtti.

Lenderking, ABD yönetiminin, Katar'ı yabancı ülkelere savunma ticareti ve güvenlik iş birliğinde fayda sağlayan "NATO üyesi olmayan önemli müttefikler" (MNNA) statüsüne eklemeyi planladığını açıkladı.

Arap ülkelerinden Bahreyn, Kuveyt, Mısır, Ürdün, Tunus ve Fas dahil 17 ülkenin yararlandığı MNNA statüsü, bir ülkeye ABD'den askeri teçhizat ve eğitim almasının yanı sıra yedek malzeme, hızlandırılmış lojistik ve teknoloji erişime imkan sağlıyor.

- "Doha'nın önemi giderek artıyor"

Gelişmeleri değerlendiren uluslararası ilişkiler uzmanı Celal Selmi, "Küresel terörizm, siber savaş ve bu gibi yeni tip tehditlerin çoğaldığı bir ortamda Doha'nın önemi giderek artıyor." dedi.

NATO'nun Katar ile iş birliğini artırma niyetinde olduğunu belirten Selmi, "Katar'ın bölgedeki en büyük ABD üssüne ev sahipliği yapması NATO nezdinde artı bir puan." diye konuştu.

Selmi, "Uluslararası alanda hareketli bir diplomasi yürüttüğü gözlemlenen Katar, NATO ile iş birliği yoluyla önemli programlar yürüterek, daha büyük fırsatlardan istifade edebilecek." yorumunu yaptı.

- Katar'ın NATO'ya üyelik ihtimali

Bu iş birliğinin ileride daha da gelişebileceğine dikkati çeken Selmi, "Bu özel statü, gelecekte Katar'a üyelik yolunu açabilir. Mesele, Katar'ın diplomatik ve örgütsel nüfuzunu nasıl kullanabildiğine bağlı." ifadelerini kullandı.

Katar'ın NATO ile iş birliğini geliştirmek için önünde önemli fırsatlar olduğunu vurgulayan Selmi, fırsatları değerlendirme siyasetinin izlenmesi durumunda "stratejik iş birliği konseyi" kurulabileceğini kaydetti.

Selmi, Katar'ın NATO ile iş birliği programları sayesinde bölgede "muazzam etkiye sahip" olabileceğini dile getirdi.

- NATO-Katar ilişkileri

NATO ile ilişkilerini Şubat 2005'te İstanbul İşbirliği Girişimi'ne resmen üye olarak geliştirmeye başlayan Katar, 2018'de NATO ile güvenlik, istihbarat ve askeri alanlarda anlaşmalar imzaladı.

Katar Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed el-Attiye, 2018'de yaptığı açıklamada, ülkesinin "silahlanma açısından bölgenin en önemli ülkelerinden biri" olduğunu belirterek, hedeflerinin "NATO'ya tam üyelik" olduğunu söylemişti.

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