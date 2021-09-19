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Dünya NATO Genelkurmay Başkanları toplantısı Atina'da yapıldı
Dünya

NATO Genelkurmay Başkanları toplantısı Atina'da yapıldı

NATO Genelkurmay Başkanları toplantısı Yunanistan'ın başkenti Atina’da yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-19 07:40:00 -
NATO Genelkurmay Başkanları toplantısı Atina'da yapıldı

NATO Genelkurmay Başkanları toplantısı Yunanistan'ın başkenti Atina’da yapıldı.

Toplantıda NATO’nun yürüttüğü operasyonlar, ittifakın karşılaştığı zorluk ve tehditler ele alındı.

Genelkurmay Başkanları, Atina’daki toplantıda jeopolitik çevrede yaşanan değişimlere ve barış ile kriz arasındaki çizginin bulanıklaşıyor olmasına dikkati çekti. Toplantıda ittifakın, teknolojik değişimin hızına ayak uydurması gerektiği dile getirilirken Afganistan’daki durum hakkında da fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda Polonyalı Korgeneral Janusz Adamczak’ın, NATO Uluslararası Askeri Personel Direktörlüğüne getirilmesine karar verildi. Adamczak görevi 2022 yazında teslim alacak.

 

 

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