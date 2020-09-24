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Aktüel NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü
Aktüel

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü

Yeniakit Publisher
2020-09-24 18:37:33 -
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü

BRÜKSEL (AA) - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Doğu Akdeniz konusunda telefon görüşmesi yaptı.

NATO'dan yapılan açıklamada, Stoltenberg'in telefon görüşmesini Türk ve Yunan liderlerle düzenli istişareler kapsamında yaptığı belirtildi.

Açıklamaya göre, Jens Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan'ın istikşafi görüşmelere yeniden başlayacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Doğu Akdeniz'deki durumun ittifak ruhu ve uluslararası hukuk içinde çözülmesinin önemine işaret etti.

Türk ve Yunan askeri heyetlerinin NATO'da teknik görüşmeler yaptığı hatırlatılan açıklamada, Genel Sekreter Stoltenberg'in bu görüşmelerde ilerleme kaydedildiğine yönelik ifadelerine yer verildi.

Stoltenberg, dün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü.

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