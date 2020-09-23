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Dünya NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye ve Yunanistan değerli müttefikler, NATO diyalog için bir platform
Dünya

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye ve Yunanistan değerli müttefikler, NATO diyalog için bir platform

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan'ı değerli müttefikler olarak nitelendirerek NATO'nun diyalog için bir platform olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-09-23 19:44:00 -
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye ve Yunanistan değerli müttefikler, NATO diyalog için bir platform

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki durumla ilgili istenmeyen olayları ve kazaları önlemek için NATO'da askeri ayırma yöntemlerinin devam eden çabalarına ilişkin görüşlerin olduğunu belirten Stoltenberg "Hem Türkiye hem Yunanistan değerli müttefiklerdir, NATO diyalog için bir platform oluşturmaktadır." ifadesini kullandı.

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