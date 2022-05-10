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Dünya NATO Genel Sekreteri koronaya yakalandı
Dünya

NATO Genel Sekreteri koronaya yakalandı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in koronavirüse yakalandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-10 21:03:00 -
NATO Genel Sekreteri koronaya yakalandı

NATO Sözcüsü Oana Lungescu'nun verdiği bilgiye göre, Stoltenberg'in Kovid-19 testi pozitif çıktı. Stoltenberg'in aşılarını yaptırdığı, takviye aşısını olduğu ve hafif semptomlar gösterdiği belirtildi.

Stoltenberg'in, NATO karargahının bulunduğu Belçika'daki kurallar uyarınca çalışmalarını evinden sürdüreceği kaydedildi.

Jens Stoltenberg'in 14-15 Mayıs'ta Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na başkanlık etmesi planlanıyordu.

Hastalığın ne zaman başladığına, karantina kuralları gereğince Stoltenberg'in Berlin'e gidip gidemeyeceğine yönelik bilgi verilmedi.

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