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Aktüel NATO, Çekya'ya 60 solunum cihazı gönderecek
Aktüel

NATO, Çekya'ya 60 solunum cihazı gönderecek

Yeniakit Publisher
2020-10-23 16:41:39 -
NATO, Çekya'ya 60 solunum cihazı gönderecek

BRÜKSEL (AA) - NATO üyesi ülkeler, Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Çekya'ya 60 solunum cihazı gönderme kararı aldı.

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Çekya'nın 20 Ocak'taki yardım talebi üzerine gönderilecek 60 solunum cihazı, ihtiyacı olan müttefiklere ve ortaklara sağlanmak üzere hazırlanan tıbbi malzeme stokundan karşılanacak.

Tıbbi malzeme stokuna birçok üyenin bağışta bulunduğu, solunum cihazlarının ABD ve Macaristan tarafından sağlandığı belirtildi.

NATO, Çekya dışında Arnavutluk, Karadağ ve Kuzey Makedonya'ya da tıbbi yardımda bulunma kararı almış, Arnavutluk'a 60 solunum cihazı 22 Ocak'ta gönderilmişti.

NATO'nun Kovid-19 salgınıyla mücadele için kurulan yardım fonuna müttefik ülkelerden Türkiye, Belçika, Danimarka, Almanya, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, Kuzey Makedonya, Norveç, Slovakya ve İngiltere katkıda bulundu.

Çekya'ya Avrupa Birliği de 30 solunum cihazı göndereceğini açıklamıştı.

Çekya, Avrupa'da son dönemde salgının en hızlı yayıldığı ülkelerin başında geliyor. Ülkede son 24 saatte 14 bin 150 yeni vaka görüldü. Bugüne kadar 223 bin 65 vakanın tespit edildiği Çekya'da salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 106 artarak 1845’e ulaştı.

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