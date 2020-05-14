NATO boru hattından akaryakıt hırsızlığı yaptığı ileri sürülen 3 şüpheliden biri yakalandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da NATO'ya ait akaryakıt boru hattına kelepçe ve vana ekleyerek petrol hırsızlığı yaptığı ileri sürülen 3 şüpheliden biri yakalandı.

Sinanpaşa ilçesine bağlı Serban Beldesinden geçen NATO boru hattında, petrol basıncında düşüş yaşandığı fark edildi.

Bunun üzerine bölgeye giden Sinanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları kontrollerde, boru hattından kelepçe ve vana eklenerek akaryakıt çalındığını tespit etti.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Afyonkarahisar ile Sinanpaşa ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, boru hattındaki kelepçe ve vanaların üretildiği İstanbul'daki firmaya ulaştı.

Firmanın, hırsızlıkta kutlanılan malzemeleri, İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir toptancı firmasına sattığını öğrenen ekipler, Torbalı'daki firma ile iletişime geçerek söz konusu malzemelerin T.D. isimli şüpheli tarafından satın alındığı belirledi.

Ekipler, T.D'nin yanında B.K. ve R.T. ile kısa söre önce hırsızlık olayının gerçekleştiği bölgeye geldiğini tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerden B.K'yi İzmir'de gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada, PKK/KCK terör örgütünü sözde simgeleyen bez parçaları ele geçirildi.

Şüpheli B.K, getirildiği Afyonkarahisar'da sorgusu sürerken, adreslerinde bulunamayan T.D. ve R.T'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.