National Interest: ABD artık Türkiye'ye karşı bunu yapamıyor

ABD'nin azalan gücünün anlatıldığı bir makalede, Türkiye ile yaşanan krizlerde Ankara'nın dik duruşundan da uzun uzun bahsedildi.



National Interest'de (NI) yayımlanan bir analizde, Türkiye-ABD ilişkisindeki krizler ve Washington'ın tutumu ele alındı.

İki ülke arasındaki gerilim başlıklarının tek tek incelendiği makalede, ABD'nin agresif tutumunun kaynağı olarak, Washington'ın Türkiye'nin eylemlerini yönetememesi gösterildi.

Analizde, ABD'nin azalan gücü de anlatılırken buna çeşitli örnekler verildi.

İşte analizin çevirisinin tamamı;

"ABD'nin oybirliğiyle küresel bir koalisyon kurabileceği günler geride kaldı. Mesela bugün Amerika, aslında rekabet etmeye çalıştığı Rusya ve İran ile paylaşmak zorunda olduğu YPG milislerine güvenmek zorunda kalıyor.

"Berlin, ABD'yi dinlemiyor"

Mesela; Washington'ın Kuzey Akım 2 üzerinden Almanya'ya yaptırım tehditleri uygulamaya çalıştığı doğal gaz boru hattı, Almanya'yı projeyi Rusya ile tamamlamaktan uzaklaştırmıyor.

"Hindistan, Türkiye'ye yaptırımların bir işe yaramadığını gördü"

Dahası, Türkiye'nin "Yaptırımlar Yoluyla Düşmanlarla Mücadele Yasası (CAATSA)" yaptırımlarından nispeten zarar görmeden çıktığını gören Hindistan, Washington'ın uyarılarına rağmen S-400'lerini satın alma işlemini tamamlama konusunda kendini artık daha cesaretli hissediyor.

"Çinli delegeler, ABD'de ABD heyetini küçük düşürdü"

Mesela; Amerika'nın Pasifik'teki caydırıcılığının ciddi şekilde sorgulandığı bir zamanda Çinli delegeler, Amerikan mevkidaşlarını Amerikan topraklarındaki bir zirvede ABD'nin eylemlerinin sonuçları hakkında küçük düşürmeyi başarıyor.

"ABD artık Türkiye'nin eylemlerini yönetemiyor"

Mevcut ABD-Türkiye ilişkisindeki atılan adımları, S-400'lere bağlamak da yanlış bir yargı. Geleneksel olarak, Amerika'nın algılanan çıkarları ile Türkiye'nin Orta Doğu'daki güvenlik endişeleri çatıştı. Washington'ın Türkiye'nin eylemlerini yönetememesi ve bunun sonucunda ortaya çıkan hayal kırıklığı, Washington'ın cezalandırıcı bir yaklaşım benimseme arzusunu artırdı.

"Türkiye'ye yönelik bu politika işe yaramayacak"

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Suriye içinde hatta Irak ve Kafkasya'da düşüş gösteren Amerika ve dünya düzenine karşı istikrarlı tutumu göz önünde. Biden yönetiminin Türkiye'yi "evcilleştirme" girişimlerinde bulunmasının ana nedeni bu. Ama bu adımlara rağmen Türkiye, büyük olasılıkla Washington'ın istediği sonuçları yine vermeyecektir.

"Soykırım kararı..."

Biden'ın Türkiye'ye zarar vermek için geriye kalan tek kurşunu olan "soykırım"ı tanınması da Türkiye'deki Amerikan karşıtı duyarlılığın artmasına hizmet edecek ve ABD'ye bundan başka hiçbir şey kazandırmayacaktır.

"ABD kabul etmeli"

Çin, ekonomik ve siyasi refahını tehdit eden küresel hegemon olarak Amerika'nın yerini almaya hazırken, belki de Washington'daki politika yapıcıların; Türkiye gibi müttefiklere karşı artık Amerikan gücünün sınırları olduğunu kabul etmesi gerekiyor."