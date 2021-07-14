Nasuh Çulcu tutuklandı mı?
Hakkari'de polis memuru Nasuh Çulcu’nun silahla vurduğu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher şehit oldu. Polis memuru Nasuh Çulcu olay yerinden kaçtığı esnada görevli polisler tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirilerek yakalanmıştı. Hastaneye sevk edilen Nasuh Çulcu’nun tutuklanıp tutuklanmadığı merak ediliyordu. Gelen son dakika haberine göre, Nasuh Çulcu hastaneden taburcu edildi. Peki Hasan Cevher’i şehit eden Nasuh Çulcu tutuklandı mı?
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 13.50 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli, İkinci Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cevher'in Polisevinde yemek yediği esnada Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu tarafından 3 el silahla ateş edilerek vurulduğu belirtildi.
Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit ettikten sonra yaralı yakalanıp, gözaltına alınan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu, taburcu edildikten sonra adiliyeye sevk edildi. Çulcu, tutuklanarak Hakkari Cezaevi'ne konuldu.
Öte yandan Şehit Hasan Cevher'in cenazesi, memleketi İstanbul'a son yolculuğuna uğurlandı.
Hasan Cevher kimdir?
Hasan Cevher 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü olarak görev yapıyordu. Cevher, 12 Ağustos 2017'de İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak Hakkari'ye atandı, burada birçok başarılı operasyona imza attı. 2 çocuk babası olan Hasan Cevher, kentte Çevik Kuvvet'ten de sorumlu olan il emniyet müdür yardımcısıydı.