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Gündem Nasreddin Hoca fıkrası değil gerçek! CHP'li İBB yağmurda çim suladı
Gündem

Nasreddin Hoca fıkrası değil gerçek! CHP'li İBB yağmurda çim suladı

CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, (İBB) yağan yağmurun altında çim suladı. Söz konusu görüntüler eşeğe ters binen Nasreddin Hoca fıkrasını hatırlattı.

Yeniakit Publisher
2022-08-15 13:16:00 - 2022-08-15 13:25:14

İstanbul Anadolu Yakası’nda sabah saatlerinden itibaren yoğun yağış etkisini gösterirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki çimlerin fıskiyeyle sulanması dikkat çekti.

İstanbul Anadolu Yakasında sabah saatlerinden itibaren yoğun yağış etkili olmaya devam ediyor.

Yağışın etkili olduğu Maltepe’de de yollar göle döndü, araçlar ve sürücüler yollarda mahsur kaldı.

Yağışın yoğun olduğu saatlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki çimlerin yağmurun altında fıskiyeyle sulanması ise dikkat çekti.

Öte yandan söz konusu görüntüler eşeğe ters binen Nasreddin Hoca fıkrasını akıllara getirdi.

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Yorumlar

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Önemli olan güneşli havada çimleri sulamak değil Önemli olan yağmur yağarken çimleri sulamaktır İBB BASKANI PRF DOKTOR EKREM İMAMOĞLUNU.

Vatandaş

Ohoo bu bişey mi eskişehirin her mevsim böyle sağanak yağış ta çimler sulanır vay memleketin haline.
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