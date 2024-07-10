  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Nagehan Alçı elimde bıçakla bekliyorum demişti! Rasim Ozan'dan ilk açıklama geldi

Çin'den büyük kahpelik! Türkiye'yi vurmaları için İHA verdiler

Artık kedicik göremeyecek! Yargıtay’dan flaş Adnan Oktar kararı

Coniler Katar'ı terk ediyor! Türk Ordusu için yeni fırsat!

Seçimden önce bakın ne demişti! DEM’li Belediye Başkanı sözünü yedi

Emekliye büyük müjde geldi! Resmen havalara uçacaklar

Emekli maaşlarına zam için flaş karar! Seyyanen zam yok, asgari ücret seviyesi imkansız ama muhtemelen bu olacak

Serbest kalmak için atmadıkları takla kalmadı! Parayla yırtmaya çalıştılar işte sonuç

Rahat etmek için atmadıkları takla kalmadı! Dört Büyükler köşeye sıkıştı! Yabancı kuralı takımları zorlayacak

Bill Gates'in gözünü diktiği topraklarda doğalgaz rezervi bulunmuş olabilir! TPAO bölgeye gidiyor
Dünya Nasrallah konuşma yaptığı sırada savaş uçakları gökyüzünde belirdi
Dünya

Nasrallah konuşma yaptığı sırada savaş uçakları gökyüzünde belirdi

Yeniakit Publisher
2024-07-10 19:08:00 -
Nasrallah konuşma yaptığı sırada savaş uçakları gökyüzünde belirdi

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah konuşma yaptığı sırada Lübnan'ın başkenti Beyrut semalarında görüldü.

İsrail ordusuna ait savaş uçakları Beyrut semalarında alçak uçuş gerçekleştirdi. Savaş uçaklarının ses duvarını aşması sonik patlamalara yol açtı. Patlamanın, Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah video konferans yaptığı sırada gerçekleşmesi dikkati çekti.

HİZBULLAH, İSRAİL ASKERİ NOKTASINI HEDEF ALDI

Öte yandan Hizbullah Hareketi, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepelerindeki askeri üssün katyuşa füzeleriyle hedef alındığını duyurdu. Hizbullah'tan İsrail'e yönelik saldırılara dair açıklama yapıldı. Açıklamada, İsrail'in Golan Tepelerindeki Ez-Zaura Askeri Üssü'nün onlarca katyuşa füzesi ile vurulduğu belirtildi.

İSRAİL CEPHESİ ÖLÜ SAYISINI 28 OLARAK AÇIKLADI

Öte yandan İsrail ordu radyosunda yayımlanan haberde, Hizbullah saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin bilgi verildi. Haberde, Hizbullah'ın İsrail'in kuzey bölgelerine düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 11'i sivil 17'si asker olmak üzere 28 İsraillinin öldüğü belirtildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

HİZBULLAH "KÖR ETME" STRATEJİSİNE GEÇTİ

İsrail hava saldırılarında üst düzey komutanların öldürülmesinin ardından, Hizbullah, İsrail'ingelişmiş gözetleme teknolojisinden kaçınmak için bazı düşük teknolojili stratejiler kullanıyor. Hizbullah lideriNasrallah'ın "İsrail'i kör etme" stratejisi olarak tanımladığı bu strateji kapsamında İsrail'in istihbarat toplama yeteneklerini incelemek ve saldırmak için kendi teknolojisi olan insansız hava araçlarını da kullanıyor.

24 YILDIR KULLANILAN SİSTEM

Kaynaklara göre Hizbullah ayrıca 2000'li yılların başından bu yana özel, sabit hatlı bir telekomünikasyon ağı da kullanıyor. Başka bir kaynağa göre, konuşmalar duyulması durumunda silahlar ve toplantı yerleri için kod sözcükler kullanılıyor. Kaynaklar bunların neredeyse her gün güncellendiğini ve kuryeler aracılığıyla birimlere iletildiğini söylüyor.

Kaynak: AA

Nasrallah, İsrail'e karşı kullandıkları yeni silahı açıkladı! İran ayrıntısı büyük dikkat çekti
Nasrallah, İsrail'e karşı kullandıkları yeni silahı açıkladı! İran ayrıntısı büyük dikkat çekti

Dünya

Nasrallah, İsrail'e karşı kullandıkları yeni silahı açıkladı! İran ayrıntısı büyük dikkat çekti

Seyyid Nasrallah: Son Söz Savaş Alanında, Drone'larımız Her Gün İsrail Derinliğine Ulaşıyor
Seyyid Nasrallah: Son Söz Savaş Alanında, Drone'larımız Her Gün İsrail Derinliğine Ulaşıyor

Gündem

Seyyid Nasrallah: Son Söz Savaş Alanında, Drone'larımız Her Gün İsrail Derinliğine Ulaşıyor

Nasrallah'tan 'tedbir alın' çağrısı: İsrail'e karşılık vereceğiz
Nasrallah'tan 'tedbir alın' çağrısı: İsrail'e karşılık vereceğiz

Dünya

Nasrallah'tan 'tedbir alın' çağrısı: İsrail'e karşılık vereceğiz

Nasrallah'tan 'tedbir alın' çağrısı: İsrail'e karşılık vereceğiz
Nasrallah'tan 'tedbir alın' çağrısı: İsrail'e karşılık vereceğiz

Dünya

Nasrallah'tan 'tedbir alın' çağrısı: İsrail'e karşılık vereceğiz

{relation id:1804150 slug:'nasrallah-israile-karsi-kullandiklari-yeni-silahi-acikladi-iran-ayrintisi-buyuk-dikkat-cekti'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23