Nasrallah konuşma yaptığı sırada savaş uçakları gökyüzünde belirdi

İsrail ordusuna ait savaş uçakları Beyrut semalarında alçak uçuş gerçekleştirdi. Savaş uçaklarının ses duvarını aşması sonik patlamalara yol açtı. Patlamanın, Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah video konferans yaptığı sırada gerçekleşmesi dikkati çekti.

HİZBULLAH, İSRAİL ASKERİ NOKTASINI HEDEF ALDI

Öte yandan Hizbullah Hareketi, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepelerindeki askeri üssün katyuşa füzeleriyle hedef alındığını duyurdu. Hizbullah'tan İsrail'e yönelik saldırılara dair açıklama yapıldı. Açıklamada, İsrail'in Golan Tepelerindeki Ez-Zaura Askeri Üssü'nün onlarca katyuşa füzesi ile vurulduğu belirtildi.

İSRAİL CEPHESİ ÖLÜ SAYISINI 28 OLARAK AÇIKLADI

Öte yandan İsrail ordu radyosunda yayımlanan haberde, Hizbullah saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin bilgi verildi. Haberde, Hizbullah'ın İsrail'in kuzey bölgelerine düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 11'i sivil 17'si asker olmak üzere 28 İsraillinin öldüğü belirtildi.

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HİZBULLAH "KÖR ETME" STRATEJİSİNE GEÇTİ

İsrail hava saldırılarında üst düzey komutanların öldürülmesinin ardından, Hizbullah, İsrail'ingelişmiş gözetleme teknolojisinden kaçınmak için bazı düşük teknolojili stratejiler kullanıyor. Hizbullah lideriNasrallah'ın "İsrail'i kör etme" stratejisi olarak tanımladığı bu strateji kapsamında İsrail'in istihbarat toplama yeteneklerini incelemek ve saldırmak için kendi teknolojisi olan insansız hava araçlarını da kullanıyor.

24 YILDIR KULLANILAN SİSTEM

Kaynaklara göre Hizbullah ayrıca 2000'li yılların başından bu yana özel, sabit hatlı bir telekomünikasyon ağı da kullanıyor. Başka bir kaynağa göre, konuşmalar duyulması durumunda silahlar ve toplantı yerleri için kod sözcükler kullanılıyor. Kaynaklar bunların neredeyse her gün güncellendiğini ve kuryeler aracılığıyla birimlere iletildiğini söylüyor.

Kaynak: AA

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