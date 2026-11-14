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Kadın - Aile 1 Günde nasırı yok edin: En çok tercih edilen bu gizli yöntemi uygulayın
Kadın - Aile

1 Günde nasırı yok edin: En çok tercih edilen bu gizli yöntemi uygulayın

Yeniakit Publisher
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1 Günde nasırı yok edin: En çok tercih edilen bu gizli yöntemi uygulayın

Nasır genelde ayaklarda oluşur. Nasırınız geçmiyorsa bu tarif ile bir günde geçirebilirsiniz. En çok tercih edilen bu gizli yöntemi uygulayın: Zeytinyağı, ayran, kefir ve yoğurt değil bu gizli yöntemle... İşte 1 günde nasırdan kurtaran yöntem..

İşte 1 günde nasırdan kurtaran yöntem..

ASPİRİN YÖNTEMİ

Bir kaç damla suya bir kaç tane aspirin atıyoruz karıştırıyoruz.

Nasırın üzerine sürün ve sargı bezi ile kapatın sabaha kadar bekletin.

Nasır kaybolana kadar uygulayın.

DARI NİŞASTASI YÖNTEMİ

Ayak parmakları arasına veya ayakların üstüne darı nişastası dökün ve sorunlardan kurtulun.

Ayakların kuru kalmasınıda sağlar.

İNCİR YÖNTEMİ

Yeşil olgunlaşmayan incir suyu eldeki ve ayaklardaki nasırlar için çözümdür.

Yeşil incirleri topladıktan sonra suyu bunalır günde 3 kere nasırlı yere uygulayın.

Nasırın geçmesini sağlar ve tekrar çıkmasını önler.

 

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